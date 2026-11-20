Były premier Francji Dominique de Villepin przygotowuje się do ogłoszenia swojej kandydatury w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Jego zespół zwołał konferencję prasową na godz. 11:00 w paryskim Domu Ameryki Łacińskiej, informuje France 24.

Stanowisko wobec sił politycznych

Zespół de Villepina przekazał AFP, że przedstawi się on jako alternatywa dla trzech sił politycznych, które jego zdaniem dzielą Francję. Sam de Villepin zaliczył do nich skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe, które obecnie prowadzi w sondażach, lewicową Niepokorną Francję, zajmującą drugie miejsce, oraz centrum związane z Macronem.

Były premier oskarżył te siły o upadek Francji. Oczekuje się również, że zaapeluje do wyborców, by nie uważali wyborów prezydenckich w 2027 roku za z góry przesądzone, oraz przedstawi się jako zwolennik odnowy.

Przygotowania do wyborów

De Villepin przygotowuje się do kampanii prezydenckiej od ponad dwóch lat. Założył własną partię Humanistyczna Francja, wydał książkę, wzmocnił swoją obecność w mediach społecznościowych i występował w różnych miastach kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednocześnie jego udział w wyborach nie jest jeszcze gwarantowany. Aby się zarejestrować, kandydat we Francji musi zebrać co najmniej 500 podpisów merów. Zespół de Villepina twierdzi, że otrzymał już obietnice poparcia od 300 merów. Brak takich podpisów uniemożliwił mu start w wyborach prezydenckich w 2012 roku.

Doświadczenie i poparcie

De Villepin był ministrem spraw zagranicznych za prezydenta Jacques’a Chiraca, gdy Francja konsekwentnie sprzeciwiała się inwazji na Irak pod przewodnictwem USA w 2003 roku. Pracuje w polityce od lat 80. jako jeden z głównych strategów Chiraca, ale nigdy nie został wybrany na urząd pochodzący z wyborów.

Jego oceny spraw międzynarodowych i wystąpienia przeciwko izraelskiej kampanii wojskowej w Strefie Gazy przyciągnęły uwagę młodszych i bardziej lewicowych wyborców. Jednak obecne sondaże oceniają jego poparcie na od 1% do 3%.

Czytaj nas na