Były premier Azad Dżammu i Kaszmiru oraz lider Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej — Nawaz, Radża Muhammad Faruk Haider Chan, wezwał władze do natychmiastowej interwencji w związku z doniesieniami o nowym wybuchu przemocy w pakistańskim Rawalakot. Jak podaje The Express Tribune, napływają informacje o możliwych starciach między siłami bezpieczeństwa a zwolennikami Zjednoczonego Ludowego Komitetu Działań (JAAC), którego działalność zakazał rząd Azad Dżammu i Kaszmiru. Informowano również o możliwych ofiarach.

Wezwanie do interwencji

We wpisie w serwisie X z 6 listopada Haider Chan zwrócił się do odpowiednich organów z prośbą o interwencję, aby powstrzymać rozlew krwi w Rawalakot, „zanim będzie za późno”.

Komisja Praw Człowieka Pakistanu oświadczyła, że jest głęboko zaniepokojona doniesieniami o nowym wybuchu przemocy. Organizacja zaznaczyła, że pojawiają się twierdzenia o ofiarach zarówno wśród protestujących, jak i funkcjonariuszy organów ścigania.

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Wezwanie do dialogu

Komisja wezwała rząd federalny Pakistanu oraz rząd Azad Dżammu i Kaszmiru do zapobieżenia dalszej eskalacji i natychmiastowego rozpoczęcia merytorycznego dialogu w sprawie żądań obywateli. Podkreśliła również potrzebę niezakłóconego dostępu mediów do regionu w celu niezależnego relacjonowania wydarzeń oraz stwierdziła, że sytuację należy rozwiązać poprzez dialog polityczny, a nie siłą.

Ruch protestacyjny JAAC domaga się reform konstytucyjnych i w zakresie zarządzania, w tym likwidacji 12 miejsc w Zgromadzeniu Ustawodawczym Azad Dżammu i Kaszmiru zarezerwowanych dla uchodźców, zakończenia przywilejów elity politycznej oraz zmian w systemie kwotowym. Rząd oświadczył, że zgodził się na 35 z 38 żądań komitetu lub je zrealizował, jednocześnie oskarżając go o brutalne ataki na przedstawicieli władz i obiekty państwowe. Gazeta zaznaczyła, że nie mogła niezależnie zweryfikować wiarygodności tych twierdzeń.

W czwartek władze Azad Dżammu i Kaszmiru zobowiązały również posiadaczy licencji na broń do zarejestrowania ich w najbliższych komisariatach policji w ciągu dziesięciu dni. Władze ostrzegły, że niezarejestrowane licencje zostaną uznane za anulowane.

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