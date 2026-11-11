Były premier Pakistanu Imran Khan został we wtorek, 10 listopada, przewieziony z więzienia do szpitala w Islamabadzie na badanie lekarskie, a następnie wrócił do celi. Informuje o tym The Hindu, powołując się na źródła.

Badanie w szpitalu w Islamabadzie

Khan, przebywający w więzieniu Adiala w Rawalpindi, przeszedł badanie oczu w Pakistańskim Instytucie Nauk Medycznych (PIMS). Jeden z urzędników poinformował, że 74-letni polityk miał również problemy z ciśnieniem krwi i otrzymał niezbędną pomoc.

Według rozmówcy gazety Khan jeszcze tego samego wieczoru został przeniesiony z powrotem do celi więziennej. Jest to pierwszy znany przypadek od sierpnia, gdy został przewieziony do szpitala na leczenie, a następnie wrócił do więzienia. Sierpniowa wizyta w placówce medycznej została przedwcześnie przerwana.

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Stan zdrowia i sprawy sądowe

Prawnicy byłego premiera twierdzą, że jego zdrowie pogorszyło się podczas uwięzienia i że znacznie stracił wzrok w prawym oku. Ponadto, według jego partii, pakistański sąd nakazał administracji więzienia umożliwić zespołowi prawnemu odwiedzenie Khana i jego żony.

Imran Khan przebywa za kratami od ponad trzech lat po tym, jak w 2022 roku stracił władzę w wyniku wotum nieufności. Postawiono mu kilka zarzutów korupcyjnych. Wszystkie jego wyroki, z wyjątkiem jednego, zostały zawieszone lub uchylone, a apelacje są nadal rozpatrywane. Polityk zaprzecza winie i nazywa zarzuty motywowanymi politycznie; rząd temu zaprzecza.

Zastępca przewodniczącego partii Khana, Shah Mahmood Qureshi, również został 10 listopada przewieziony z więzienia do szpitala w Lahore w Pakistanie. Pozostaje w szpitalu.

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