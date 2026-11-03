Były generał brygady jordańskiego wywiadu Saud al-Sharafat wezwał władze Jordanii do przywrócenia krajowej strategii przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi po zbrojnym ataku na kościół we wsi Hmoud. Atak miał miejsce 23 października, około 80 km na południe od Ammanu, i zginęło w nim dziewięć osób, donosi The National.

Al-Sharafat, który przeszedł na emeryturę w 2015 roku, a obecnie kieruje Centrum Globalizacji i Badań nad Terroryzmem Shorufat w Ammanie, powiedział, że opracowana przez państwo strategia faktycznie nigdy nie została wdrożona. Według niego dokument przygotowano w 2014 roku, gdy Państwo Islamskie rozszerzało swoje wpływy, a do 4 tys. Jordańczyków wyjechało walczyć do Iraku i Syrii.

Strategia przeciwko ekstremizmowi

Według byłego urzędnika po porażce Państwa Islamskiego mogło powstać wrażenie, że zagrożenie ekstremizmem zmalało. Podkreślił, że nie jest jeszcze za późno, aby rozpocząć ogólnokrajową dyskusję o tym, jak przełożyć strategię na wymierne działania praktyczne.

Dokument przewidywał poprawę systemu edukacji, sytuacji w zakresie praw człowieka oraz warunków społeczno-ekonomicznych. Jego celem było przeciwdziałanie ekstremizmowi i kształtowanie tolerancyjnej kultury religijnej, która sprzyjałaby pluralizmowi i akceptacji innych. Al-Sharafat wskazał także na brak koordynacji między sektorami państwowymi w tej dziedzinie i stwierdził, że zapobieganie powinno stać się stałym krajowym priorytetem, a nie reakcją na pojedyncze incydenty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo w sprawie ataku

Władze Jordanii nie wskazały konkretnego ugrupowania odpowiedzialnego za atak w Hmoud. Jednocześnie urzędnicy opisali podejrzanych napastników jako zwolenników ideologii takfirskiej, która dopuszcza uznawanie innych osób za odstępców od wiary i stanowi jedną z kluczowych zasad ideologii Państwa Islamskiego oraz innych ugrupowań bojowych.

27 października Jordania przeprowadziła naloty na cele w Syrii, które władze określiły jako obiekty Państwa Islamskiego, w odpowiedzi na atak w Hmoud. Al-Sharafat nazwał ten atak pierwszym śmiertelnym atakiem terrorystycznym na kościół we współczesnej historii Jordanii i zaznaczył, że cele napastników muszą ustalić śledczy.

Wcześniejsze zagrożenia

W 2020 roku jordańskie siły bezpieczeństwa zatrzymały cztery osoby, które określono jako powiązane z Państwem Islamskim i podejrzewane o przygotowywanie ataku na Ormiański Kościół Prawosławny oraz sklep z alkoholem we wschodnim Ammanie. W grudniu 2022 roku w południowej muhafazie Ma'an podczas operacji przeciwko grupie, którą rząd nazwał komórką takfirską, zginęło trzech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Czytaj nas na