W Australii Sąd Okręgowy w Brisbane skazał 54-letniego byłego zastępcę dyrektora szkoły Matthew Johna Keonga na sześć miesięcy więzienia za historyczne przestępstwa seksualne wobec dziecka. Ma odbyć dwa miesiące kary, po czym pozostała część wyroku zostanie warunkowo zawieszona. Poinformował o tym ABC News.

Wyrok w dwóch zarzutach

W ubiegłym miesiącu ława przysięgłych Sądu Okręgowego w Brisbane uznała Keonga za winnego w dwóch zarzutach bezprawnego poddania osoby poniżej 16. roku życia nieprzyzwoitym czynom. Sąd usłyszał, że przestępstwa miały miejsce pod koniec lat 90. w domu nastoletniego chłopca, gdy Keong miał około 25 lat.

Według sądu Keong kierował do chłopca komentarze o charakterze seksualnym, obnażył się w jego obecności i dopuścił się nieprzyzwoitych czynów. Prokurator Luke Smouty oświadczył, że pokrzywdzony wcześniej podziwiał Keonga, a to, co się wydarzyło, stanowiło poważne nadużycie zaufania.

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Stanowiska stron

W oświadczeniu o skutkach przestępstwa pokrzywdzony opowiedział o poczuciu winy i gniewie, które, jak powiedział, nosił w sobie przez niemal 30 lat. Zgłosił przestępstwo policji dopiero w 2019 roku, wyjaśniając opóźnienie wstydem i długotrwałym milczeniem.

Obrońca Marcin Lazinski podkreślił, że w czasie popełnienia przestępstwa jego klient również był młodą osobą. Obrona oświadczyła także, że Keong przez wiele lat pracował jako nauczyciel, przed aresztowaniem nie popełnił nowych przestępstw i stracił karierę w edukacji. Jego rejestrację nauczycielską zawieszono w 2020 roku, a w sierpniu tego roku został zwolniony ze stanowiska w systemie edukacji Queenslandu.

Sędzia Anthony Rafter zaznaczył, że pozbawienie wolności będzie trudne dla skazanego, jednak nie dostrzegł wyjątkowych okoliczności uzasadniających karę bez pozbawienia wolności. Według sędziego Keongowi powierzono opiekę nad chłopcem pod nieobecność rodziców, a ponadto nie okazał skruchy. Warunkowe zawieszenie pozostałej części kary będzie obowiązywać przez 12 miesięcy.

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