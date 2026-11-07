Ekwador i Stany Zjednoczone podpisały 6 listopada w Quito dwa porozumienia dotyczące śledzenia nielegalnych przepływów finansowych, przeciwdziałania porwaniom i wymuszeniom oraz zwalczania handlu złotem powiązanego z nielegalnym wydobyciem. W ceremonii uczestniczył prezydent Ekwadoru Daniel Noboa.

Jak podaje The Rio Times, dokumenty mają formę listów dotyczących realizacji projektów. Uzupełniają one obowiązujące ustalenia w sprawie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między obu krajami i nie są nowym traktatem międzynarodowym.

Wsparcie dla analizy finansowej i policji

Jeden z projektów przewiduje wykorzystanie amerykańskich technologii do wzmocnienia ekwadorskiej Jednostki Analizy Finansowej i Gospodarczej UAFE. Instytucja ta analizuje podejrzane transakcje pieniężne; jako cel pomocy wskazano wykrywanie nielegalnych środków i sieci przestępczych oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Wsparcie ma również otrzymać UNASE, krajowa jednostka policji do walki z porwaniami i wymuszeniami, która jest przekształcana w krajową dyrekcję. Porozumienia mają na celu przeciwdziałanie grupom finansującym swoją działalność poprzez porwania ludzi i wymuszenia.

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Odrębny kierunek współpracy dotyczy nielegalnego wydobycia złota i handlu nim. Według oświadczeń urzędników celem jest ograniczenie dochodów sieci przestępczych z tej działalności.

Apel demokratów w Kongresie USA

Tego samego dnia 13 demokratów z Izby Reprezentantów USA, na czele z Jesúsem Garcíą, Jonathanem Jacksonem i Gregiem Casarem, zwróciło się do sekretarza stanu Marco Rubio z apelem o natychmiastowe zawieszenie wszelkiej pomocy w zakresie bezpieczeństwa i współpracy wojskowej z administracją Noboi. W liście ustawodawcy wspomnieli o aresztowaniu byłej kandydatki na prezydenta Luisy González i przedstawili twierdzenia dotyczące tego, co nazwali represjami wobec przedstawicieli opozycji.

Koszt projektów nie został podany w komunikatach o podpisaniu porozumień. Wybory lokalne w Ekwadorze, podczas których zostaną wybrani urzędnicy prowincjonalni, miejscy i parafialni, zaplanowano na 29 listopada 2026 roku.

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