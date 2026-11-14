Ekwador planuje po raz pierwszy wyemitować w 2027 roku suwerenne zielone obligacje, aby pozyskać środki na ochronę regionów przybrzeżnych i górskich oraz społeczności, których dobrobyt zależy od tych ekosystemów. Minister środowiska i energii Juan Carlos Blum powiedział o tym CNBC. Jak zaznaczył, rząd zwraca się o konsultacje do Unii Europejskiej, która wprowadziła standardy dla zielonych obligacji w 2024 roku.

Finansowanie ochrony przyrody

Ekwador już korzysta z instrumentów zielonego finansowania. W marcu IDB Invest — dział Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju odpowiedzialny za sektor prywatny — wraz z ekwadorskim Banco Bolivariano wyemitował obligacje na rzecz ochrony bioróżnorodności o wartości 120 mln dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na projekty ochrony przyrody.

W 2023 i 2024 roku kraj zawarł również dwie umowy zamiany długu na zobowiązania dotyczące ochrony przyrody. W ramach takich transakcji dług publiczny jest refinansowany na korzystniejszych warunkach, a zaoszczędzone środki są kierowane na ochronę przyrody. Umowy te uwolniły około 1,1 mld dolarów na ochronę Amazonii i Wysp Galapagos.

Ekwador dąży również do organizacji konferencji ONZ poświęconej bioróżnorodności COP18 w 2028 roku. W 2023 roku kraj wyemitował „niebieskie” obligacje, które mają zapewniać 12 mln dolarów rocznie na ochronę Wysp Galapagos.

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Ropa, górnictwo i bioróżnorodność

Jednocześnie rząd stara się połączyć politykę ochrony środowiska z wydobyciem ropy naftowej i zagospodarowaniem minerałów o krytycznym znaczeniu. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2024 roku około 80% energii Ekwadoru było wytwarzane z ropy naftowej i produktów ropopochodnych, podczas gdy elektrownie wodne zapewniały około dwóch trzecich energii elektrycznej.

Blum nazwał równowagę między ochroną bioróżnorodności a wykorzystaniem zasobów naturalnych „delikatną kwestią”. Zaznaczył również, że jednym z priorytetów ministerstwa jest przeciwdziałanie nielegalnemu wydobyciu kopalin. Urzędnik powiedział, że zdaje sobie sprawę z wpływu legalnego wydobycia na środowisko, lecz uważa nielegalne wydobycie za znacznie większy problem.

Kredyty dla przyrody

Podczas pierwszego ekwadorskiego Bio Summit w Quito przedstawiono ideę wprowadzenia w kraju kredytów bioróżnorodności. Prezes wydarzenia Marcelo Salame pracuje nad projektem ochrony i monetyzacji 260 hektarów lasu Prosperina, należącego do uniwersytetu ESPOL w Guayaquil. Takie kredyty mogą uwzględniać liczbę gatunków, powierzchnię pokrywy drzewnej i inne wskaźniki stanu ekosystemu, a pozyskane środki mogą być przeznaczane na jego ochronę.

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