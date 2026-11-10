Ekwadorczyk zgodził się przyznać do winy w sprawie napadu na 100 mln dolarów w USA — The Hindu
W USA 32-letni obywatel Ekwadoru Carlos Victor Mestanza Cercado zgodził się przyznać do winy w związku z federalnym zarzutem rozboju, informuje The Hindu. Zarzut dotyczy kradzieży biżuterii o wartości około 100 mln dolarów z opancerzonego pojazdu w Kalifornii.
Napad w pobliżu Los Angeles
Według prokuratury USA w Los Angeles skradziona kolekcja zawierała wyroby z cennego złota, diamenty, rubiny, szmaragdy i luksusowe zegarki. Jej wartość oszacowano na około 100 mln dolarów. Urząd nazwał to największym odnotowanym w USA napadem na biżuterię.
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Z materiałów oskarżenia wynika, że pojazd firmy Brink's został obrabowany 11 lipca 2022 roku na przydrożnym postoju na północ od Los Angeles. W sprawie postawiono zarzuty siedmiu mężczyznom.
Zatrzymanie w Panamie
Mestanza Cercado został zatrzymany dwa lata temu w Panamie podczas przesiadki. Leciał z Gwatemali do Ekwadoru. Mężczyzna zgodził się przyznać do winy w związku z federalnym zarzutem dotyczącym jego roli w kradzieży biżuterii.