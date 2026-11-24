W Unii Europejskiej udział w pełni elektrycznych samochodów w nowych rejestracjach w październiku wyniósł 29,8%, a hybryd typu plug-in — 10,9%. Jak podaje OilPrice, powołując się na Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, modele elektryczne i hybrydowe łącznie zapewniły około 75% nowych rejestracji samochodów w Europie.

Udział samochodów elektrycznych wzrósł

W październiku 2025 roku w pełni elektryczne samochody stanowiły 18,9% wszystkich nowych rejestracji w UE. Tym samym w ciągu roku ich udział wzrósł do 29,8%.

Samochody benzynowe zapewniły w październiku 16,9% nowych rejestracji, a diesle — 5,4%. Udział samochodów hybrydowych na europejskim rynku wyniósł 33,7%, pisze publikacja.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ceny i oferta modeli

Według oceny OilPrice sprzedaż modeli elektrycznych i hybrydowych wspierały programy rządowe, szerszy wybór modeli, a także wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Publikacja zaznacza również, że wzrost cen energii dotknął także energii elektrycznej.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów poinformowało, że zelektryfikowane układy napędowe wspierały wzrost rynku, w szczególności na dużych europejskich rynkach. OilPrice pisze, że europejscy producenci samochodów stracili w październiku udział w rynku na rzecz chińskich konkurentów, którzy rozszerzyli ofertę modeli.

Czytaj nas na