Amerykańska firma farmaceutyczna Eli Lilly poinformowała, że jej tabletka odchudzająca Foundayo znacząco zmniejszyła nasilenie obturacyjnego bezdechu sennego u pacjentów z otyłością w późnej fazie badań klinicznych. Firma planuje do końca 2026 roku złożyć do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków wniosek o zatwierdzenie codziennego leku dla dorosłych z umiarkowanym lub ciężkim bezdechem sennym, którzy mają otyłość lub nadwagę, podaje CNBC.

Wyniki dwóch badań

Badanie składało się z dwóch niezależnych badań. W pierwszym uczestniczyło 363 pacjentów, którzy nie mogli lub nie chcieli stosować terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych, czyli terapii PAP. Druga grupa liczyła 349 osób, które stosowały terapię PAP przez co najmniej trzy miesiące przed badaniem przesiewowym i kontynuowały ją w trakcie badania.

Uczestnicy, którzy nie stosowali terapii PAP i przyjmowali Foundayo, po 52 tygodniach mieli średnio o 21,1 mniej epizodu zaburzeń oddychania na godzinę według wskaźnika bezdechów i spłyconych oddechów, czyli AHI. W grupie placebo wskaźnik obniżył się o 4,8 epizodu na godzinę. Ogółem AHI w grupie Foundayo zmniejszył się o 43,8%, podczas gdy w grupie placebo o 6,3%. Według Lilly, 31,5% uczestników otrzymujących lek osiągnęło remisję lub poprawę do łagodnego stopnia bezdechu.

Wśród pacjentów, którzy łączyli Foundayo z terapią PAP, AHI zmniejszył się średnio o 18,3 epizodu na godzinę, wobec 5,5 w grupie placebo. Całkowite obniżenie wskaźnika wyniosło około 27,5% wobec 3%, a 19,6% uczestników spełniło kryteria remisji lub łagodnego bezdechu.

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Zmiana masy ciała i działania niepożądane

Lek zmniejszył również specyficzne dla bezdechu sennego obciążenie hipoksyczne, będące miarą głębokości i czasu trwania spadków poziomu tlenu podczas snu. Obniżyło się ono o 55,9% w grupie bez terapii PAP i o 45,8% w grupie, która ją stosowała. W ciągu 52 tygodni lek przyczynił się do utraty około 11% masy ciała w różnych grupach, a także do obniżenia markera stanu zapalnego.

W Lilly zaznaczyli, że dane dotyczące bezpieczeństwa i tolerancji były ogólnie zgodne z wcześniejszymi badaniami Foundayo. Z powodu działań niepożądanych leczenie przerwało około 12% uczestników bez terapii PAP, którzy otrzymywali lek, wobec 3,8% w grupie placebo. W grupie stosującej terapię PAP wskaźniki te wyniosły odpowiednio 6,8% i 0,6%. Najczęstszymi reakcjami były nudności, biegunka, zaparcia i wymioty, przeważnie o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

Obturacyjny bezdech senny występuje wskutek zwężenia lub zablokowania dróg oddechowych podczas snu i wiąże się ze spadkiem poziomu tlenu oraz wzrostem ciśnienia tętniczego. Zastrzykowy lek odchudzający Eli Lilly, Zepbound, w grudniu 2024 roku stał się pierwszym lekiem zatwierdzonym w USA do leczenia tego schorzenia.

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