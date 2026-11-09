Demokratyczna senator z Massachusetts Elizabeth Warren ma w styczniu stanąć na czele Komisji Senatu USA ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich. Wśród jej priorytetów są obniżenie kosztów życia, zaostrzenie kontroli eksportu dostaw zaawansowanych chipów sztucznej inteligencji do Chin oraz wprowadzenie zasad dla rynków prognostycznych, podaje CNBC.

O jeszcze nieogłoszonym programie przedstawicielowi mediów opowiedział, pod warunkiem zachowania anonimowości, doradca Warren ds. komisji bankowej. Według niego senator przygotowuje także szeroko zakrojony plan nadzoru.

Koszty życia i długi

Warren planuje zabiegać o ograniczenie oprocentowania kart kredytowych. Chce także uzupełnić swoją inicjatywę 21st Century Road to Housing Act nowymi przepisami dotyczącymi budowy dostępnych cenowo mieszkań.

Jej plany obejmują również zmniejszenie zadłużenia medycznego, konsumenckiego i studenckiego.

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Chipy i rynki prognostyczne

Według doradcy Warren zamierza ograniczyć dostawy zaawansowanych chipów AI do Chin oraz uczestniczyć w kształtowaniu zasad regulacji sztucznej inteligencji w USA.

Osobnym kierunkiem będzie nadzór nad branżą rynków prognostycznych, którą przedstawiciel senator nazwał obszarem o niewystarczającej kontroli. Warren wraz z republikańskim senatorem z Utah Johnem Curtisem zwracali się już do platform Kalshi i Polymarket z żądaniem przekazania informacji o zabezpieczeniach dla rynków związanych z wyborami.

Uprawnienia nadzorcze

Po zwycięstwie Demokratów w wyborach śródokresowych uzyskają oni kontrolę nad komisjami Kongresu. Pozwoli im to ustalać program legislacyjny i wydawać wezwania urzędnikom oraz przedstawicielom biznesu do składania zeznań pod przysięgą.

Komisja, na której czele ma stanąć Warren, odpowiada między innymi za federalną politykę monetarną, banki i kontrolę eksportu. Według doradcy Warren wezwała szefów firm technologicznych, urzędników administracji, przedstawicieli firm kryptowalutowych rodziny Trumpów oraz kierowników z Wall Street do zachowania dokumentów na potrzeby ewentualnych zapytań komisji.

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