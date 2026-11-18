Ella Langley zdobyła nagrodę CMA Awards w kategorii Teledysk roku za klip do piosenki Choosin’ Texas. O wczesnym zwycięstwie artystki poinformował Rolling Stone.

60. doroczna ceremonia CMA Awards jest transmitowana na żywo z Nashville w środę, 18 listopada 2026 roku. Langley miała w tym roku najwięcej nominacji: ubiegała się o dziewięć nagród.

Nominacje artystki

Wśród kategorii, w których pojawia się Langley, są Artysta roku, Singiel roku, Album roku, Piosenka roku oraz Wokalistka roku. Jej album Dandelion został wymieniony w kategorii Album roku.

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W kategorii Singiel roku na liście nagród znajdują się utwory Langley Be Her i Choosin’ Texas. Piosenkarka miała również wystąpić podczas ceremonii wraz z prowadzącą Lainey Wilson, Taylor Swift, Mirandą Lambert i innymi artystami.

Inne kategorie

W kategorii Artysta roku w materiale wymieniono Luke’a Combsa, Cody’ego Johnsona, Chrisa Stapletona i Lainey Wilson. Na liście kategorii Nowy artysta roku znajdują się Avery Anna, Carter Faith, Emily Ann Roberts, Tucker Wetmore i Stephen Wilson Jr.

Wśród muzycznych wydarzeń roku wydanie wskazuje wspólne nagrania Mirandy Lambert i Chrisa Stapletona, Elli Langley i Morgana Wallena, a także Carly Pearce i Riley Greena.

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