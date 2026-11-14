Naukowcy z Uniwersytetu Yale przeanalizowali 51 badań klinicznych dotyczących podejść do spowalniania starzenia i ustalili, że niektóre leki na receptę, zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna są związane z obniżeniem wskaźników wieku biologicznego. Jednocześnie dostępne bez recepty suplementy analizowane w badaniach zasadniczo nie wykazały mierzalnego efektu. O wynikach opublikowanych w czasopiśmie Nature Medicine informuje ScienceDaily.

Jak oceniano wiek biologiczny

Zespół kierowany przez Raghava Sehgala wykorzystał dane z ponad 110 biomarkerów metylacji DNA, w tym 16 głównych zegarów epigenetycznych. Takie badania krwi analizują chemiczne znaczniki na DNA, których wzorce zmieniają się z wiekiem, i za pomocą algorytmów oceniają biologiczny lub funkcjonalny wiek człowieka.

Badacze porównywali wskaźniki przed i po różnych interwencjach: stosowaniu leków i suplementów diety, zmianach stylu życia oraz procedurach medycznych. Według ich danych nowsze modele zegarów epigenetycznych działały lepiej niż wcześniejsze wersje. Uczestnicy z chorobami zazwyczaj wykazywali większe zmiany markerów starzenia niż osoby zdrowe.

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Które podejścia przyniosły rezultaty

Najwyraźniejsze zmiany markerów wieku biologicznego powiązano z niektórymi metodami farmaceutycznymi. Należały do nich metformina i semaglutyd, stosowane do regulowania stanów metabolicznych i masy ciała, a także leki anty-TNF, ukierunkowane na białko TNF uczestniczące w odpowiedzi zapalnej organizmu.

Trwałe korzystne zmiany odnotowano także przy połączeniu regularnej aktywności fizycznej ze zdrową dietą. W analizowanych pracach mowa była o dietach śródziemnomorskiej, niskotłuszczowej i niskowęglowodanowej. Natomiast badane suplementy dostępne bez recepty i część procedur medycznych nie wykazały zauważalnego obniżenia wieku epigenetycznego.

Ograniczenia wniosków

Autorzy podkreślili, że zmiana markerów epigenetycznych nie dowodzi wydłużenia życia ani zmniejszenia ryzyka chorób związanych z wiekiem. Badacze muszą jeszcze ustalić, czy zmiany te są bezpośrednim skutkiem interwencji, jak długo się utrzymują oraz czy rzeczywiście wiążą się z lepszymi długoterminowymi wynikami zdrowotnymi. Kolejnym krokiem powinny być badania na większych i bardziej zróżnicowanych grupach uczestników.

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