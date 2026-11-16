W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich firmy Al Ain Asset Management i Emaar Hospitality Group uzgodniły uruchomienie pięciu projektów w sektorze nieruchomości o łącznej wartości 8 mld dirhamów, czyli 2,17 mld dolarów. Informuje o tym The National.

Pierwszy projekt na wyspie Al Maryah

Pierwszym projektem planowanym w ramach partnerstwa jest inwestycja mieszkaniowa na wyspie Al Maryah. Zakłada ona budowę 452 apartamentów i penthouse'ów na powierzchni 1 mln stóp kwadratowych. Cena wyjściowa lokalu z jedną sypialnią wyniesie 3,7 mln dirhamów.

Dyrektor generalny grupy Rabih Karam poinformował, że sprzedaż rozpocznie się w najbliższym czasie. Jak zaznaczył, kompleks będzie bezpośrednio połączony z centrum handlowym, międzynarodowym centrum finansowym ADGM oraz Cleveland Clinic.

Łączna powierzchnia pięciu planowanych projektów wyniesie 4,7 mln stóp kwadratowych. Firmy nie ujawniły harmonogramu realizacji ani lokalizacji pozostałych czterech obiektów.

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Popyt na nieruchomości

Według Abu Dhabi Real Estate Centre w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku w Abu Zabi zarejestrowano 38 483 transakcje nieruchomościami o wartości 171,26 mld dirhamów. Wartość transakcji wzrosła o 76,1% rok do roku, a ich liczba — o 32,8%.

Najwyższą wartość transakcji w tym okresie odnotowano na wyspie Reem — 29,86 mld dirhamów. Kolejne były wyspa Al Hudayriyat z wynikiem 28,62 mld dirhamów, wyspa Saadiyat z 18,69 mld dirhamów, wyspa Yas z 13,4 mld dirhamów oraz miasto Zayed z 5,36 mld dirhamów.

Karam powiedział również, że latem firma sprzedała na wyspie Saadiyat dwie posiadłości po 350 mln dirhamów każda. Wcześniej Al Ain Asset Management i Emaar wspólnie uruchomiły w Dubaju kompleks Address Beach Resort and Residences, a następnie zaprezentowały Vida Residences Saadiyat Island — pierwszy projekt marki Vida w Abu Zabi.

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