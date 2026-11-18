Prezydencka Rada Przywódcza Jemenu 18 listopada wydała ustawę uznającą ruch Huti za organizację terrorystyczną oraz kryminalizującą jego działalność i finansowanie. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na oficjalną agencję Saba.

Ustawa nr 1 z 2026 roku rozszerza to określenie na polityczne, wojskowe, bezpieczeństwa i cywilne struktury Huti, a także ich wytyczne ideologiczne. Według Saba dokument ma na celu powstrzymanie finansowania ugrupowania, odcięcie źródeł jego wsparcia oraz ochronę instytucji państwowych, społeczeństwa i żeglugi międzynarodowej.

Kary za przestępstwa

Ustawa przewiduje kary od 20–30 lat pozbawienia wolności do kary śmierci za akty terrorystyczne dokonywane w imieniu ugrupowania. Do takich działań dokument zalicza w szczególności podważanie instytucji państwowych, oblężenie miast, ataki na obiekty i ludność cywilną, a także ataki na żeglugę międzynarodową i sieci łączności.

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Kara śmierci jest również przewidziana za dostarczanie lub przemyt broni i sprzętu wojskowego dla Huti oraz udział w rekrutowaniu i szkoleniu ludzi. Osobno ustawa dopuszcza karę śmierci jako karę uznaniową w sprawach dotyczących wykorzystywania lub rekrutowania dzieci poniżej 18. roku życia za pośrednictwem szkół i ośrodków letnich.

Konfrontacja zbrojna

Od 5 października siły rządowe Jemenu prowadzą operację „Świt Jemenu”, której celem jest odzyskanie kontroli nad instytucjami państwowymi i przywrócenie kontroli rządu nad stolicą, Saną. Walki między siłami rządowymi a Huti wznowiły się w lipcu po okresie względnego spokoju, który trwał od kwietnia 2022 roku. Według ONZ w wyniku walk tysiące osób zginęły lub zostały ranne, a ponad 250 tys. zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Wojna domowa w Jemenie trwa od września 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę i szereg prowincji. W marcu 2015 roku w konflikt interweniowała koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, wspierając międzynarodowo uznany rząd.

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