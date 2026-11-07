Rząd Jemenu oskarżył irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oraz libański ruch Hezbollah o wysłanie 21 specjalistów wojskowych w celu wsparcia Huti. Według ministra spraw wewnętrznych Jemenu Ibrahima Hajdana 14 z tych osób ma rzekomo należeć do KSRP, a kolejnych siedem to przedstawiciele Hezbollahu, podaje Jerusalem Post.

Twierdzenia o udziale w operacjach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Jemenu oświadczyło, że specjaliści stacjonowali w sześciu prowincjach: Al-Hudajda, Sana, Saada, Hadżdża, Amran i Al-Hausi. Hajdan twierdził, że specjalizowali się w rakietach balistycznych, dronach, walce elektronicznej, łączności, wojskowych sieciach logistycznych oraz przemycie komponentów uzbrojenia.

Władze Jemenu twierdzą również, że grupa była zaangażowana w planowanie operacji wojskowych, opracowywanie uzbrojenia i koordynowanie ataków morskich. W szczególności minister oświadczył, że rzekomo koordynowała ona operacje na morzu i wybór celów wśród statków handlowych, opracowywała łodzie wybuchowe i samobieżne okręty podwodne, a także szkoliła w zakładaniu min, taktyce oblężenia i walce w miastach.

Zaprzeczenie Hezbollahu

Hajdan oświadczył, że zdaniem rządu Jemenu udział Iranu wykroczył poza finansowanie, uzbrajanie i szkolenie Huti i przeszedł do bezpośredniego planowania operacyjnego oraz dowodzenia. Nazwał obecną grupę nie misją szkoleniową, lecz sztabem wojskowym, któremu rzekomo przewodził oficer KSRP.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Minister wezwał społeczność międzynarodową do uznania Huti za organizację terrorystyczną, zlikwidowania sieci ich finansowania i dostaw broni oraz zapewnienia wykonania embarga na broń przewidzianego w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2216 i nr 2624. Mówił również o zagrożeniu dla wolności żeglugi w cieśninie Bab al-Mandab i na Morzu Czerwonym.

Hezbollah zaprzeczył oskarżeniom, nazywając doniesienia o swoich specjalistach w Jemenie bezpodstawnymi. Ruch oświadczył, że Jemeńczycy mają niezbędne możliwości i doświadczenie, aby bronić swojego kraju bez zewnętrznej ingerencji.

Wojna domowa w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę, Sanę. Według publikacji walki między Huti a koalicją pod przywództwem Arabii Saudyjskiej nasiliły się, a Huti atakowali regionalne lotniska i inną infrastrukturę cywilną.

Czytaj nas na