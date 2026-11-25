W Jemenie armia oświadczyła, że podczas 654 uderzeń i operacji celowanych na kilku frontach w ciągu ostatnich godzin zginęło lub zostało rannych 109 dowódców i bojowników Huti. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie rzecznika wojskowego, pułkownika Madżeda Abdullaha al-Naziliego, opublikowane w serwisie X.

Rodzaje uderzeń

Według rzecznika operacje obejmowały 21 nalotów, 577 uderzeń artylerii polowej, 36 ataków dronów oraz 20 uderzeń artylerii rakietowej. Jak twierdził, działania te były wymierzone w pozycje Huti, miejsca koncentracji sił, posiłki i sprzęt wojskowy.

Al-Nazili oświadczył również, że w wyniku operacji zniszczono lub uszkodzono 76 pojazdów, systemów uzbrojenia i jednostek sprzętu wojskowego. Dane te nie mają niezależnego potwierdzenia w depeszy agencji.

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Kierunki operacji

Armia jemeńska poinformowała, że nadal uderza w ruchy i posiłki Huti na frontach w Maribie, Al-Dżaufie, Taiz i Lahdżu, a także na kierunku północnym. Wojskowi nazwali te działania częścią operacji „Świt Jemenu”.

Według informacji agencji siły rządowe prowadzą tę operację od 5 października, deklarując zamiar odzyskania kontroli nad instytucjami państwowymi i przywrócenia kontroli nad Saną. Rzecznik zapewnił również, że armia będzie kontynuować ofensywę do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz będzie chronić ludność cywilną i infrastrukturę cywilną. Huti nie skomentowali oświadczenia armii do czasu publikacji.

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