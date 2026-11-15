Rządowa armia Jemenu oświadczyła, że Huti wystrzelili dwie rakiety balistyczne na Aden, tymczasową stolicę kraju w południowym Jemenie. Powołując się na rzecznika armii Madżeda an-Nuzajliego, poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie w sprawie ostrzału rakietowego

Według an-Nuzajliego rakiety były wymierzone w Aden. Nie podał informacji o możliwych ofiarach ani zniszczeniach. Huti nie skomentowali natychmiast oświadczenia wojsk rządowych.

Operacja sił rządowych

Oddzielnie rzecznik armii poinformował w serwisie społecznościowym X, że siły rządowe przeprowadziły 723 uderzenia i operacje przeciwko pozycjom, posiłkom i uzbrojeniu Huti w ramach operacji „Świt Jemenu”. Według jego danych chodzi o 37 nalotów, 56 uderzeń dronów oraz 630 ataków artyleryjskich i rakietowych.

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Według wstępnych ocen an-Nuzajliego około 321 dowódców i bojowników Huti zostało zabitych lub rannych, a 117 pojazdów wojskowych i jednostek sprzętu uszkodzono lub zniszczono. Siły rządowe, jak powiedział, odpierają ataki Huti w prowincjach Taiz, Marib i Al-Dżauf, a operacje trwają na kierunkach południowym i południowo-zachodnim.

Konflikt zbrojny w Jemenie trwa od 2014 roku, gdy Huti zajęli stolicę Sanę i inne obszary kraju. Nowa eskalacja między siłami rządowymi a Huti rozpoczęła się w lipcu po upadku rozejmu osiągniętego w 2022 roku.

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