Jemeńska armia oświadczyła, że w ciągu ostatnich 24 godzin zneutralizowała 307 bojowników i dowódców ruchu Huti w 736 operacjach. Według jej danych zniszczono lub uszkodzono 68 jednostek sprzętu wojskowego i uzbrojenia.

Operacja Świt Jemenu

Jak informuje Anadolu Agency, operacje przeprowadzono w ramach ofensywy Świt Jemenu. Ich celami, według oświadczenia armii, były centra dowodzenia, miejsca koncentracji sił, posiłki, składy broni i szlaki zaopatrzenia Huti.

Wojsko nie sprecyzowało, ilu z 307 osób, które określiło jako zneutralizowane, zginęło lub zostało rannych. Ruch Huti nie skomentował od razu tego oświadczenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Walki w prowincji Taiz

W południowo-zachodniej prowincji Taiz armia poinformowała o uderzeniu w centrum dowodzenia, pozycje ciężkiego uzbrojenia i składy broni w opuszczonym hotelu. Wojskowi twierdzą, że Huti wykorzystywali budynek jako punkt obserwacyjny i pozycję ogniową, aby zagrażać dzielnicom mieszkalnym i podtrzymywać oblężenie miasta. Według ich danych siły rządowe przeprowadziły również rajdy, aby stłumić ogień z tego rejonu.

Walki w Taiz trwają. Siły rządowe kontrolują centrum miasta, podczas gdy Huti w ostatnim czasie posunęli się naprzód na obszarach wiejskich i przybrzeżnych. Huti kontrolują znaczną część północnego i zachodniego Jemenu, a siły rządowe wraz z sojusznikami — Aden i duże obszary południowych oraz wschodnich prowincji.

Czytaj nas na