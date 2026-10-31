Jemeńskie siły rządowe oświadczyły, że zakończyły zdobywanie strategicznego pasma górskiego Huwaishiyan na wschód od Al-Hazm, centrum administracyjnego północnej prowincji Al-Dżauf w Jemenie. Dowódca polowy armii, płk Rabi al-Kuraszi, poinformował o tym Anadolu Agency.

Walki o wyżyny

Według al-Kurasziego wojska rządowe posunęły się naprzód po walkach z Huti, wspierane przez lotnictwo bojowe. Oświadczył również, że samoloty zniszczyły dziesiątki pojazdów ugrupowania. Jednocześnie, jak powiedział, operacja wojskowa trwa.

Pasmo Huwaishiyan jest pierwszą linią obrony Al-Hazm, które według dowódcy polowego pozostaje pod kontrolą Huti. Lokalne jemeńskie media zauważają, że zdobycie wyżyn może umożliwić siłom rządowym odcięcie szlaków zaopatrzeniowych Huti w prowincji. Góry górują również nad kluczowymi pozycjami Huti w pobliżu Al-Hazm.

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Siły rządowe zajęły część masywu górskiego podczas starć w piątek, a następnego dnia zakończyły zdobywanie całego pasma, poinformował korespondent Anadolu.

Oświadczenia o uderzeniach

Osobno armia jemeńska oświadczyła, że w ciągu ostatnich kilku godzin przeprowadziła 1119 uderzeń przeciwko Huti. Wojsko twierdzi, że zneutralizowało 427 członków ugrupowania, a także zniszczyło lub uszkodziło 142 pojazdy wojskowe, jednostki sprzętu i pojazdy transportowe. W oświadczeniu nie sprecyzowano dokładnego okresu, którego dotyczą te dane.

Armia poinformowała również o trwających walkach w południowo-zachodniej prowincji Taiz, gdzie jej siły, wspierane przez Ludowy Opór, atakowały przemieszczanie się i posiłki Huti przy wsparciu lotniczym i artyleryjskim. Kontrola nad Al-Dżauf pozostaje podzielona: Huti utrzymują Al-Hazm i inne obszary, podczas gdy siły rządowe kontrolują inne części prowincji.

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