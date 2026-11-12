Pierwsza dama Turcji Emine Erdoğan zaprezentowała Globalny Sojusz Zero Odpadów podczas spotkania pierwszych dam w Antalyi, które odbyło się w ramach Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu COP31. Inicjatywa ma stać się platformą współpracy państw w ograniczaniu odpadów, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz upowszechnianiu lokalnych rozwiązań na poziomie międzynarodowym, informuje Anadolu Agency.

Erdoğan, która przewodniczy również Radzie Doradczej Wybitnych Osobistości Sekretarza Generalnego ONZ ds. Zero Odpadów, oświadczyła, że same raporty, ostrzeżenia i cele dotyczące kryzysu klimatycznego już nie wystarczają. Jej zdaniem sukces należy mierzyć nie tylko ilością przetworzonych odpadów, lecz także ilością odpadów, których powstaniu udało się zapobiec.

Pięć kierunków działania

Do priorytetów sojuszu zaliczono zero odpadów i gospodarkę o obiegu zamkniętym, odpady z tworzyw sztucznych i opakowań, tworzenie stref zero odpadów, odpady żywnościowe i organiczne, a także edukację oraz zaangażowanie młodzieży.

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Inicjatywa będzie działać poprzez trzy wzajemnie powiązane formaty. Coroczne Forum Zero Odpadów ma być miejscem dyskusji nad wspólnymi priorytetami i rozwiązaniami. Platforma Stambulska, jak zaznaczyła Erdoğan, powinna przekształcać propozycje w konkretne projekty i partnerstwa służące ich realizacji. Sam sojusz ma rozszerzać geografię współpracy i sprzyjać powstawaniu nowych partnerstw między państwami.

Doświadczenie Turcji

Erdoğan zaznaczyła, że ruch Zero Waste uruchomiono w Turcji dziewięć lat temu. Według niej w tym czasie poziom recyklingu odpadów w kraju wzrósł z 13% do ponad 37%. Podkreśliła, że ilość śmieci określają decyzje podejmowane jeszcze przed konsumpcją produktu: czy jest on potrzebny, jak jest produkowany i jak długo jest używany.

Pierwsza dama Turcji wezwała również do globalnej odpowiedzialności firmy działające w różnych krajach. Zaproponowała opracowanie wspólnych standardów przejrzystości w wykorzystywaniu zasobów przez duże firmy, niezależną ocenę ich wpływu na środowisko oraz wzmocnienie rozliczalności. Erdoğan zaprosiła uczestniczki spotkania do przyłączenia się do sojuszu i dzielenia się doświadczeniami swoich krajów.

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