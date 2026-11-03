W ZEA organizacja humanitarna Emiracki Czerwony Półksiężyc uruchomiła zimową kampanię pomocową o wartości 12,5 mln dirhamów. Ma ona objąć ponad 300 tys. osób znajdujących się w trudnej sytuacji w 17 krajach, w tym uchodźców, osoby przesiedlone oraz społeczności dotknięte kryzysami humanitarnymi i trudnymi warunkami pogodowymi. Poinformował o tym The National.

Pomoc będzie rozdzielana przez całą zimę

Inicjatywa jest realizowana na polecenie szejka Hamdana bin Zayeda, przedstawiciela władcy w regionie Al-Dhafra i przewodniczącego Emirackiego Czerwonego Półksiężyca. Sekretarz generalny organizacji Ahmed Al-Mazrouei oświadczył, że pomoc będzie rozdzielana etapami przez całą zimę, a działania będą koordynowane z odpowiednimi władzami i partnerami humanitarnymi w ZEA oraz za granicą.

Za grupy priorytetowe uznano dzieci, osoby starsze, kobiety, a także rodziny osób przesiedlonych i uchodźców. Według Al-Mazroueiego ma to zapewnić terminowe i skuteczne dostarczanie pomocy.

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Wolontariusze kompletowali zimowe zestawy

Na początku kampanii w siedzibie organizacji w Abu Zabi odbyło się wydarzenie wolontariackie. Członkowie zarządu i pracownicy Emirackiego Czerwonego Półksiężyca wraz z wolontariuszami Abu Dhabi Islamic Bank, ADNOC i innych organizacji kompletowali zimowe zestawy pomocowe.

W ubiegłym tygodniu organizacja dostarczyła również do Gazy zimową i medyczną pomoc o wartości 50 mln dirhamów. Wśród dostaw znalazły się ubrania, koce, żywność, namioty, leki i inne artykuły pierwszej potrzeby.

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