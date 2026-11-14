Niemiecka narciarka alpejska Emma Aicher wygrała pierwszy slalom sezonu Pucharu Świata w Levi w Finlandii. Dla 23-letniej zawodniczki było to szóste w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata i pierwsze w slalomie, informuje Der Spiegel.

Wyniki zawodów

Aicher wyprzedziła o 0,43 sekundy Larę Colturi, która reprezentuje Albanię. Trzecie miejsce zajęła Austriaczka Katharina Truppe, która straciła do zwyciężczyni 0,50 sekundy.

Zawody odbyły się przy sztucznym oświetleniu. Trzy tygodnie przed startem w Levi Aicher zajęła trzecie miejsce w slalomie gigancie w Sölden. Zwycięstwo w Levi odniosła dzień po swoich urodzinach.

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Wyjątkowy start w Levi

Aicher powiedziała stacji BR, że Levi ma dla niej szczególne znaczenie: to właśnie tutaj po raz pierwszy wystąpiła w Pucharze Świata, zdobyła pierwsze punkty i stanęła po raz pierwszy na podium w slalomie. Zawodniczka zaznaczyła również, że udało jej się równo przejechać oba przejazdy.

Jej koleżanka z reprezentacji Niemiec Lena Dürr po nieudanym pierwszym przejeździe awansowała z 30. na 18. miejsce. Amerykanka Mikaela Shiffrin, która w ubiegłym sezonie wygrała dziewięć z dziesięciu slalomów, nie wystartowała w Levi. Wcześniej deklarowała, że w tym sezonie planuje rzadziej startować w slalomie i skupić się na slalomie gigancie oraz supergigancie.

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