W Wielkiej Brytanii Andy Burnham wezwał Partię Pracy do zintensyfikowania przygotowań do starcia z Partią Konserwatywną w następnych wyborach. Rozmówcy The Guardian na Downing Street powiedzieli, że rząd poważnie rozważa możliwość odbudowy pozycji konserwatystów pod przywództwem Kemi Badenoch.

Zmiana wyborczego punktu ciężkości

Według źródeł gazety premier chce, aby sztab Partii Pracy ponownie poświęcał więcej uwagi konserwatystom jako zagrożeniu wyborczemu. Przez ponad dwa lata partia koncentrowała się głównie na Reform UK Nigela Farage'a oraz Partii Zielonych na lewym skrzydle.

Jeden z rozmówców zauważył, że poparcie wyborcze jest zmienne, a konserwatyści, mimo obecnego pozostawania w tyle w sondażach, wykazują tendencję wzrostową. Według sondażu More in Common poparcie dla Partii Konserwatywnej wyniosło w ubiegłym tygodniu 25%. W ostatnich wyborach powszechnych uzyskała ona 24%, po czym wskaźnik spadł do 18%.

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Zasoby na kampanię

Według informacji The Guardian Partia Pracy przygotowuje się, by od stycznia skierować więcej zasobów na przeciwdziałanie konserwatystom przed wyborami w maju. Przedstawiciele partii podkreślili, że konserwatyści jako oficjalna opozycja nadal pozostają w centrum codziennej pracy, jednak ogólną strategię należy wzmocnić.

Wśród możliwych omawianych taktyk jest podkreślanie perspektywy paktu między konserwatystami a Reform UK. Rozważana jest również kampania skoncentrowana na marce Partii Konserwatywnej i jej gabinecie cieni. Jednocześnie, według More in Common, osobiste notowania Kemi Badenoch są stosunkowo silne, ale jej partia ogólnie znacząco pozostaje w tyle: jedna trzecia respondentów, którzy pozytywnie oceniają jej pracę, zadeklarowała, że nie głosowałaby na konserwatystów.

Dyrektor More in Common Luke Tryl uważa, że Partia Pracy powinna przygotować się na różne scenariusze, ponieważ ma teraz dwóch rywali po prawej stronie. Według jego oceny Reform UK może odbierać Partii Pracy prawicowe głosy w tak zwanym Czerwonym Murze, podczas gdy konserwatyści mogą zyskiwać na sile w zamożniejszych regionach Anglii, zwłaszcza na południowym wschodzie.

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