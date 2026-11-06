Firma Endurance Energy poinformowała, że podczas testu na podwodnym wulkanie Axial, około 480 kilometrów od wybrzeża stanu Oregon w USA, jej generator przez 8,7 sekundy wytwarzał więcej energii elektrycznej, niż zużywało wyposażenie. O wynikach eksperymentu informuje ScienceAlert.

Test na głębokości 1,5 kilometra

Prototyp Adélie umieszczono na dnie oceanu na głębokości około 1 500 metrów, gdzie z dna morskiego wydobywają się źródła hydrotermalne. Woda morska przenika do szczelin, ogrzewa się od stopionej skały pod wulkanem i wraca do oceanu przez takie ujścia.

Inżynierowie wywiercili pod dnem otwór o głębokości 16 metrów i zainstalowali w nim rurę. Woda z niego miała temperaturę około 260°C, jednak jej przepływ okazał się niewystarczający do działania generatora. Dlatego instalację podłączono do pobliskiego naturalnego ujścia hydrotermalnego.

Podczas eksperymentu 27 września temperatura wody osiągnęła około 281°C. Z powodu wysokiego ciśnienia na tej głębokości pozostawała ona w stanie ciekłym. Turbina generatora pracowała z prędkością około 26 tysięcy obrotów na minutę.

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Nadwyżka mocy i ograniczenia testu

Po uwzględnieniu zużycia energii elektrycznej przez pompy i inne komponenty mediana nadwyżki mocy wyniosła około 2 kilowatów, a wartość szczytowa — 16,5 kilowata. Jednocześnie instalacja przestała działać po uruchomieniu systemu ochrony baterii przed nadmiernym prądem. Około dziesięć minut później, podczas próby ponownego uruchomienia, awarii uległ kabel zasilający pompy.

Kolejny testowy generator Gentoo o mocy 100 kilowatów, według założyciela i dyrektora generalnego Endurance Andrew Redda, ma działać dłużej i z większą mocą. Firma planuje również wykorzystać nową wiertnicę, zdolną osiągnąć głębokość do 500 metrów.

Wyniki niepoddane recenzji naukowej

Podane wskaźniki opisują produkcję energii elektrycznej wyłącznie podczas pracy generatora i nie uwzględniają energii zużytej na transport, wiercenie i montaż. Wyniki pomiarów opublikowała sama Endurance Energy, a recenzowana publikacja naukowa na temat eksperymentu nie istnieje.

Firma poinformowała również, że wybrała miejsce wiercenia z dala od kominów hydrotermalnych i żyjących w ich pobliżu zwierząt oraz nie wykryła zauważalnych zmian w lokalnym ekosystemie. Do niezależnej analizy przekazała do laboratoriów ponad 40 próbek wody, skał i minerałów. Długoterminowy wpływ dużych instalacji na ekosystem dna morskiego pozostaje do oceny.

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