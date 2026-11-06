Włoski producent motocykli elektrycznych Energica, który zakończył działalność w 2024 roku z powodu likwidacji sądowej, ogłosił wznowienie działalności pod kierownictwem nowego międzynarodowego właściciela. Firma planuje przenieść produkcję motocykli do Azji, natomiast projektowanie, prace inżynieryjne, badania oraz kontrola standardów technicznych i jakości pozostaną we Włoszech.

Jak informuje Electrek, Energica została przejęta przez zarejestrowaną w Singapurze spółkę Energica Pte. Ltd., wspieraną przez międzynarodowych prywatnych inwestorów. Według producenta we włoskim kierownictwie ds. inżynierii i projektowania znajdują się dyrektor techniczny Giampiero Testoni oraz projektant Paolo Imeni.

Obniżenie kosztów

Według oceny Energiki nowy model produkcyjny ma znacząco obniżyć koszty i umożliwić redukcję cen motocykli o około 20% w porównaniu z wcześniejszymi modelami. Wcześniej pojazdy tej marki były wysoko oceniane za osiągi i technologie, jednak należały do segmentu premium.

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Pierwszym modelem, którego produkcja ma zostać wznowiona, będzie Energica Experia — elektryczny sportowo-turystyczny motocykl klasy adventure. Następnie firma zamierza stopniowo przywrócić na rynek modele Ego, Eva Ribelle i EsseEsse9.

Powrót modeli i serwisu

Na początkowym etapie Energica będzie wykorzystywać istniejące platformy motocykli, co ma przyspieszyć wznowienie produkcji bez opracowywania i certyfikacji całkowicie nowych maszyn. Jednocześnie producent planuje zamontować nową baterię oraz poprawić zasięg, efektywność, osiągi i niezawodność pojazdów.

Firma dąży również do odbudowy sieci dealerskich i serwisowych w Europie, USA i Australii. Energica oświadczyła, że obsługa serwisowa została już wznowiona, a dostawy części zamiennych do dealerów w kilku krajach zostały przywrócone. Wcześniej marka przez cztery sezony dostarczała motocykle do FIM MotoE World Cup, rozwijając systemy wysokiego napięcia i technologie szybkiego ładowania prądem stałym.

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