Koncern energetyczny SSE ostrzegł, że może zamknąć magazyn gazu Atwick w północnej Anglii przyszłego lata, jeśli rząd nie zaoferuje wsparcia w warunkach słabej koniunktury rynkowej. Poinformował o tym The Guardian.

Pojemność magazynu

Obiekt znajduje się w pobliżu Hornsea na wybrzeżu East Yorkshire. Składa się z ośmiu kawern i może przechowywać około 309 mln metrów sześciennych gazu — jest to około półtorej doby zużycia gazu w Wielkiej Brytanii.

W komunikacie skierowanym do inwestorów SSE oświadczyła, że obecne mechanizmy rynkowe w coraz mniejszym stopniu wspierają dalszą eksploatację magazynu. Spółka określiła takie obiekty jako strategicznie ważne dla systemu energetycznego i poinformowała, że kontynuuje kontakty z rządem w sprawie działań politycznych wspierających odporny system gazowy.

Magazyn Atwick działa od 1979 roku, a SSE jest jego właścicielem od września 2002 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ cen na rynek gazu

Zazwyczaj spółki energetyczne wtłaczają gaz do magazynów latem, gdy popyt i ceny są niższe, a zimą go odbierają, aby sprzedawać go w okresach szczytowego zużycia. Jednak wzrost cen gazu, wywołany konfliktem wokół Iranu oraz faktycznym zamknięciem Cieśniny Ormuz, sprawił, że letnie gromadzenie gazu stało się nieopłacalne ekonomicznie.

Według publikacji kraje Europy weszły w chłodniejsze miesiące roku z najniższym poziomem zapasów gazu od ponad dekady. Wielka Brytania już magazynuje mniej gazu niż część jej europejskich sąsiadów i bardziej zależy od importu skroplonego gazu ziemnego.

Wcześniej Centrica, właściciel British Gas, również ostrzegała przed możliwym zamknięciem największego w kraju magazynu gazu Rough bez długoterminowej umowy z rządem dotyczącej wsparcia finansowego. Centrica zaplanowała zamknięcie Rough na kwiecień 2027 roku.

Czytaj nas na