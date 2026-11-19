Catherine Troisi, epidemiolożka chorób zakaźnych z UTHealth Houston, oświadczyła, że Stany Zjednoczone straciły status eliminacji odry po dziesięcioleciach kontrolowania tej infekcji. Jak podaje News-Medical, eliminacja nie oznacza całkowitego braku przypadków: chodzi o rzadkie przypadki, których rozprzestrzenianie można powstrzymać. Według Troisi kraj traci ten status, gdy transmisja odry trwa co najmniej 12 miesięcy.

Ogniska w większości stanów

W materiale zaznaczono, że w 2026 roku amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób informowały o ogniskach odry w 46 stanach i Waszyngtonie, Dystrykcie Kolumbii. Troisi nazwała obecne ognisko największym w kraju od 1991 roku i powiązała je z niewystarczającym poziomem szczepień, dezinformacją na temat szczepień oraz brakiem zasobów w systemie zdrowia publicznego.

Zdaniem epidemiolożki nawet przy ogólnie wystarczającym poziomie wyszczepienia skupiska niezaszczepionych osób w szkołach, wspólnotach religijnych i innych grupach mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się wirusa. Zauważyła również, że cięcia finansowania lokalnych i stanowych departamentów zdrowia mogą spowalniać śledzenie kontaktów, szczepienia i komunikację podczas ognisk.

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Ryzyko choroby i ochrona dzięki szczepieniu

Według danych przytoczonych w publikacji w ciągu ostatnich dwóch lat w USA z powodu odry hospitalizowano ponad 830 osób, a 13 pacjentów zmarło. Wśród najczęstszych przyczyn hospitalizacji wymieniono zapalenie płuc i zapalenie mózgu. W materiale mowa jest także o możliwym rzadkim odległym następstwie infekcji — podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu.

Troisi zaznaczyła, że odra może powodować tak zwaną amnezję immunologiczną: po infekcji układ odpornościowy częściowo traci zdolność rozpoznawania patogenów, przed którymi wcześniej chronił organizm. Według niej efekt ten może trwać od dwóch do pięciu lat. Dwie dawki szczepionki MMR, która chroni przed odrą, świnką i różyczką, zapewniają 97% ochrony przed odrą. W publikacji stwierdzono również, że 95% przypadków dotyczy osób niezaszczepionych lub osób o nieznanym statusie szczepienia.

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