Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przyjął w piątek lidera Turków cypryjskich Tufana Erhürmana w kompleksie prezydenckim Beştepe w Turcji. Podczas spotkania Erdogan podkreślił, że każde rozwiązanie kwestii cypryjskiej musi chronić prawa i interesy Turków cypryjskich, podaje Cyprus Mail.

Rozmowy w Beştepe

Według Dyrekcji ds. Komunikacji Prezydenta Turcji strony omówiły dwustronne relacje Turcji z Turecką Republiką Cypru Północnego (TRCP), a także kwestie regionalne. Erdogan powiedział również, że jest zadowolony z reprezentacji Turków cypryjskich na szczycie Organizacji Państw Turkijskich, który odbył się tego samego dnia w Ankarze.

Dyrekcja ds. Komunikacji Prezydenta Turcji przekazała, że Erdogan uważa, iż proces, który nie chroni praw i interesów Turków cypryjskich, nie może zapewnić trwałego rozwiązania problemu cypryjskiego. Poinformowano również, że Turcja będzie nadal wspierać TRCP. Erhürman po spotkaniu nie wygłosił publicznych oświadczeń.

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Wcześniejsze oświadczenia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

Spotkanie było pierwszą publiczną wypowiedzią Erdogana na temat kwestii cypryjskiej od czasu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w ubiegłym miesiącu. Wówczas wezwał społeczność międzynarodową do uznania TRCP oraz nawiązania z nią stosunków politycznych, dyplomatycznych i gospodarczych. Oświadczył także, że należy zakończyć izolację Turków cypryjskich.

Prezydent Cypru Nikos Christodoulides w odpowiedzi oskarżył Erdogana o „hipokryzję najwyższej formy”. Podkreślił, że Rada Bezpieczeństwa ONZ określiła ramy rozwiązania kwestii cypryjskiej jako dwustrefową, dwuwspólnotową federację z równością polityczną, i nazwał ją jedyną podstawą kompleksowego uregulowania.

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