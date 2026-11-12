Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w czwartek, 12 listopada, odbył spotkanie z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Rozmowy odbyły się na marginesie COP31 w Antalyi, śródziemnomorskim mieście Turcji, informuje Anadolu Agency.

Tematy rozmów

Uczestnicy spotkania omówili kwestie regionalne i globalne, które stanowiły część agendy rozmowy. Poruszono także dwustronne relacje Turcji i Iranu, które były odrębnym tematem negocjacji obu prezydentów.

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Apel o dyplomację

Podczas rozmowy Erdogan wezwał do natychmiastowego zakończenia wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zdaniem tureckiego prezydenta należy dać dyplomacji możliwość zapoczątkowania nowej ery stabilności.

Erdogan oświadczył także, że jest gotów nadal wspierać wysiłki pokojowe wraz z „bratnimi krajami” regionu. Stanowisko to wyraził podczas spotkania z Pezeszkianem w Antalyi. Określenie „bratnie kraje” w informacji odnosi się do państw regionu, z którymi Turcja, według Erdogana, jest gotowa wspierać wysiłki pokojowe.

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