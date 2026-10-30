Lider Turków cypryjskich Tufan Erhürman oświadczył na szczycie Organizacji Państw Turkijskich w Ankarze w Turcji, że nie ma przeszkód dla bliskich kontaktów państw członkowskich organizacji z Turkami cypryjskimi. Jako możliwe obszary współpracy wskazał naukę, edukację, kulturę, technologie i dyplomację. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Według Erhürmana Turcy cypryjscy od wielu lat doświadczają „niesprawiedliwej izolacji”, która ogranicza ich bezpośrednie kontakty ze społecznością międzynarodową, rozwój gospodarczy i społeczny oraz integrację ze światem. Oświadczył, że uczestnictwo w życiu międzynarodowym w dziedzinach kultury, sportu, nauki, edukacji i gospodarki jest kwestią praw człowieka, którą należy rozpatrywać poza ustaleniami politycznymi.

Oświadczenia dotyczące wydarzeń międzynarodowych

Erhürman twierdzi, że podejmowano próby niedopuszczenia młodzieży do międzynarodowych zawodów sportowych, utrudniania organizacji wydarzeń kulturalnych oraz ograniczania bezpośrednich kontaktów Turków cypryjskich ze światem zewnętrznym. Jego zdaniem takie działania utrudniają budowanie wzajemnego zaufania i tworzenie warunków do uregulowania sytuacji na wyspie.

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Powiedział również, że poruszył przed sekretarzem generalnym ONZ Antóniem Guterresem kwestię inicjatyw strony grecko-cypryjskiej, mających na celu odwołanie dziecięcego obozu piłkarskiego organizowanego przez FC Barcelona oraz festiwalu muzycznego w Kirenii. Według Erhürmana Guterres stwierdził, że inicjatywy te nie sprzyjają zaufaniu. Poinformował również, że Komisja Europejska w liście potwierdziła cel UE, sformułowany w 2004 roku, dotyczący zakończenia izolacji Turków cypryjskich.

Propozycje współpracy

Erhürman zaproponował rozwijanie wspólnych programów badawczych między uniwersytetami, wymian akademickich i kulturalnych dla młodzieży, a także współpracy w sporcie. Wśród innych możliwych kierunków wymienił wystawy, koncerty, sztuki performatywne, handel, inwestycje, transformację cyfrową i innowacje.

Według niego Turcy cypryjscy są gotowi być gospodarczym, naukowym i kulturalnym mostem między światem turkijskim a wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Erhürman dodał, że będzie nadal pracował nad sprawiedliwym i trwałym rozwiązaniem kwestii cypryjskiej w ścisłych konsultacjach z Turcją.

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