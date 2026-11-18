Rada UE i Parlament Europejski 18 listopada osiągnęły wstępne porozumienie, które ma przyspieszyć procedury wydawania zezwoleń dla projektów w dziedzinie energii odnawialnej, sieci elektroenergetycznych i systemów magazynowania energii. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Modernizacja infrastruktury energetycznej

Porozumienie ma przyspieszyć rozwój kluczowej infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne bloku i zmodernizować sieci elektroenergetyczne na potrzeby przejścia do neutralności klimatycznej.

Ustalenia kończą uzgadnianie dyrektywy dotyczącej procedur wydawania zezwoleń. Jest ona pierwszą częścią Europejskiego Pakietu Sieci Elektroenergetycznych, mającego na celu modernizację i rozbudowę europejskiej infrastruktury energetycznej.

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Pakiet jest również częścią mapy drogowej One Europe, One Market, która ma wzmocnić europejską konkurencyjność i obniżyć ceny energii.

Dalsze zatwierdzenie

Irlandzki minister klimatu, energii i środowiska Darragh O’Brien nazwał porozumienie ważnym kamieniem milowym w unijnej agendzie energetycznej. Jak stwierdził, szybsze i uproszczone procedury będą sprzyjać elektryfikacji Europy oraz rozwojowi infrastruktury dla czystej, przystępnej cenowo energii produkowanej w kraju.

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę UE i Parlament Europejski. Po przeglądzie prawnym i językowym powinno zostać formalnie przyjęte przez obie instytucje. Państwa członkowskie będą miały półtora roku na włączenie przepisów dyrektywy do krajowego ustawodawstwa.

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