Unia Europejska może rozmawiać o aktualizacji unii celnej z Turcją, jeśli Ankara będzie uznawana za aktywnego uczestnika działań na rzecz wznowienia negocjacji i rozwiązania kwestii cypryjskiej. Cyprus Mail informuje, powołując się na poinformowane źródła.

Według publikacji Bruksela jest gotowa rozważyć zmianę obecnych ustaleń, pod warunkiem że Turcja będzie aktywnie uczestniczyć najpierw we wznowieniu merytorycznych rozmów w sprawie Cypru, a następnie w działaniach na rzecz rozwiązania problemu.

Jak działa obecny mechanizm

Unia celna między UE a Turcją obowiązuje od 1996 roku. Ponieważ Turcja nie jest członkiem Unii Europejskiej, nie korzysta ze wszystkich zalet tego mechanizmu.

W szczególności, gdy UE zawiera umowę handlową z państwem trzecim, import z tego państwa do Turcji nie może być objęty cłem. Jednocześnie to państwo trzecie może utrzymać cła na turecki eksport.

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Ankara od dawna zabiega o rewizję umowy lub pełne członkostwo w unii celnej. Pełne członkostwo mają obecnie 27 państw UE i Monako.

Oświadczenia stron

W kwietniu minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan wezwał do poprawy warunków współpracy z UE. Twierdził również, że stosunki Turcji z Unią Europejską są „trzymane jako zakładnik” przez stanowisko jednego kraju. W lutym Fidan powiązał postępy w kwestii unii celnej z wycofaniem zastrzeżeń przez strony w UE, w tym administrację grecko-cypryjską.

Europejska komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos powiedziała w zeszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim, że niektóre kraje europejskie są wyraźnie zainteresowane aktualizacją unii celnej z Turcją. Jednocześnie rzecznik rządu Cypru Konstantinos Letymbiotis powiedział w kwietniu, że Turcja powinna „spojrzeć w lustro”, jeśli szuka powodów braku postępów w relacjach z UE.

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