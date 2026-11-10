Unia Europejska jest gotowa na szybką i wspólną odpowiedź na cyberataki, które zakłóciły działanie systemów chłodniczych w setkach supermarketów we Francji. Rzecznik Komisji Europejskiej Anouar El Anouni powiedział, że blok pracuje również nad nowymi sankcjami cybernetycznymi, informuje Anadolu Agency.

Reakcja Unii Europejskiej

Według El Anouniego UE uznała atrybucję Francji, która powiązała ataki z Iranem, i wyraziła pełną solidarność z tym krajem. Podkreślił, że Unia Europejska będzie przeciwdziałać szkodliwej działalności cybernetycznej, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia.

Wśród takich mechanizmów rzecznik wymienił unijny zestaw narzędzi cyberdyplomacji, w tym sankcje. Przypomniał, że w marcu Unia Europejska już wprowadziła środki ograniczające wobec irańskiego podmiotu w ramach reżimu sankcji cybernetycznych za działania wymierzone w kilka państw członkowskich, w tym Szwecję i Francję.

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Śledztwo we Francji

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot wcześniej oświadczył, że Paryż rozważa wszystkie warianty reakcji, w tym kroki wykraczające poza środki dyplomatyczne i sankcje UE. Chodzi o podejrzenie udziału jednostki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w cyberataku.

Według francuskich władz w nocy z 10 na 11 października atak dotknął około 700 placówek supermarketów. Prokuratura w Paryżu wszczęła śledztwo wobec szefa irańskiej grupy Shahid Kaveh, określanej jako cyberofensywna jednostka powiązana z Centrum Elektronicznym i Cybernetycznym Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, jego dwóch zastępców oraz innych niezidentyfikowanych osób. Prokuratura wystąpiła również o międzynarodowe nakazy aresztowania w tej sprawie.

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