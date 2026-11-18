W Brukseli w Belgii instytucje UE przygotowują się do sformalizowania odroczenia zasad zobowiązujących firmy importujące ropę i gaz do bloku do monitorowania emisji metanu. Spółki naftowo-gazowe twierdzą, że z powodu niewystarczająco konkretnych instrukcji nie rozumieją, jak niezależnie weryfikować swoje raporty i zawierać nowe kontrakty bez ryzyka prawnego — podaje Politico.

Stanowisko branży i państw UE

Grupa lobbingowa IOGP Europe oświadczyła, że firmy będą potrzebowały co najmniej trzech lat na wdrożenie i rozszerzenie niezbędnej infrastruktury. Państwa członkowskie UE popierają roczne odroczenie, ale chcą mieć możliwość jego przedłużenia, jeśli Komisja Europejska nie przedstawi szczegółowych wytycznych do czerwca przyszłego roku.

Przedstawiciele branży twierdzą, że niepewność zmusza ich do dodawania do kontraktów zapisów o podziale ryzyka, możliwości wcześniejszego rozwiązania umów lub przekierowaniu ładunków poza UE. Według S&P Global Energy, w okresie od stycznia do października 2026 roku wolumen gazu objętego kontraktami z określonym punktem dostawy w krajach UE był niemal o połowę mniejszy niż w 2025 roku. Jednocześnie takie umowy częściej zawierano na krótsze okresy i z możliwością dostaw gazu poza blok.

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Krytycy nie uważają zasad za główną przeszkodę

Część analityków i zwolenników regulacji kwestionuje, że to właśnie zasady dotyczące metanu były decydującą przyczyną spadku liczby zawieranych kontraktów. Starszy analityk S&P Global Energy Laurent Ruseckas nazwał rozporządzenie niewielkim czynnikiem w decyzjach dotyczących dostaw skroplonego gazu ziemnego, podejmowanych na poziomie rad dyrektorów.

Komisja Europejska uważa, że problem leży raczej w braku politycznej woli państw członkowskich do wdrożenia wymogów niż w wadach samego rozporządzenia. Dania oświadcza, że w pełni wdrożyła zasady, w tym przedstawiła wytyczne dotyczące sprawozdawczości i wprowadziła kary dla importerów. Tymczasem niemiecka państwowa spółka SEFE zawarła w tym roku umowy dotyczące dostaw skroplonego gazu ziemnego z Argentyny i Kanady, uwzględniając postanowienia zapewniające zgodność z wymogami rozporządzenia.

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