Unia Europejska i Wielka Brytania omówiły trzy inicjatywy dotyczące handlu, systemów handlu emisjami oraz mobilności młodzieży podczas szczytu w Brukseli w Belgii. Według Deutsche Welle, agencja DPA, powołując się na dyplomatów i urzędników UE, poinformowała, że strony uzgodniły te inicjatywy krótko przed rozpoczęciem szczytu.

Trzy porozumienia

Strony omawiały uproszczenie eksportu produktów spożywczych z Wielkiej Brytanii do UE dzięki ograniczeniu procedur biurokratycznych. Rozmawiano także o połączeniu brytyjskiego i europejskiego systemów handlu emisjami.

Trzecia inicjatywa przewiduje program doświadczeń młodzieżowych. Ma on ułatwić młodym ludziom z Wielkiej Brytanii i państw UE podróże w celu pracy i nauki bez obowiązujących wymogów wizowych.

Warunek dotyczący opłat za naukę

Unia Europejska oświadczyła, że trzy porozumienia wejdą w życie dopiero po osiągnięciu odrębnego porozumienia w sprawie obniżenia kosztów nauki dla studentów z UE na brytyjskich uniwersytetach. Chodzi o ustalenie dla nich takiego samego poziomu opłat, jaki płacą brytyjscy studenci.

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Według DPA strony zamierzają osiągnąć porozumienie w tej kwestii w ciągu sześciu miesięcy. Przedstawiciel brytyjskiego rządu powiedział również agencji AP, że porozumienie zostało zawarte, a szczegóły mają zostać ogłoszone we wspólnym oświadczeniu.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham po przybyciu do Brukseli oświadczył, że ściślejsze partnerstwo z Europą leży w interesie pracowników, Wielkiej Brytanii i UE. Wcześniej mówił, że kraj powinien rozważyć różne warianty przyszłych relacji z Unią Europejską, w tym możliwość powrotu do bloku.

Według danych z sondaży YouGov od połowy 2022 roku większość respondentów uważa, że Wielka Brytania popełniła błąd, głosując za wyjściem z UE. We wrześniu odsetek takich ankietowanych sięgnął 60%.

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