Unia Europejska i Jordania podpisały na konferencji inwestycyjnej nad Morzem Martwym porozumienia finansowe o łącznej wartości 673 mln euro. Obejmują one grant w wysokości 110 mln euro na modernizację gospodarczą i społeczną kraju, grant w wysokości 63 mln euro na odporność gospodarczą, handel i inwestycje, a także piąty pakiet pomocy makrofinansowej o wartości 500 mln euro w formie preferencyjnych pożyczek.

Dokumenty podpisano w obecności króla Jordanii Abdullaha II oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Jak informuje The National, uczestnicy konferencji omówili możliwości inwestycyjne w transporcie, energetyce odnawialnej, infrastrukturze wodnej i cyfrowej.

Projekty infrastrukturalne

Von der Leyen nazwała Jordanię rozsądną inwestycją dla Europy i zaznaczyła, że współpraca już przynosi rezultaty w transporcie, energetyce i łączności cyfrowej. Zwróciła uwagę na rolę portu w Akabie jako regionalnego węzła transportowego i bramy do Iraku oraz południowej Syrii. Jej zdaniem port może stać się jednym z ważnych elementów niezawodnych szlaków handlowych dla UE.

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Unia Europejska ma również wesprzeć przedłużenie podmorskiego systemu kablowego Medusa do Jordanii. Powinno to wzmocnić cyfrową łączność kraju z Europą i regionem Morza Śródziemnego oraz potencjalnie zintegrować go z szerszą siecią transmisji danych między Europą, Azją i Afryką.

Woda i reformy gospodarcze

Osobną uwagę poświęcono projektowi odsalania i transportu wody z Akaby do Ammanu. Ma on produkować 300 mln metrów sześciennych wody pitnej rocznie, a długość rurociągu wyniesie 438 kilometrów. Według von der Leyen Team Europe przeznaczył na wsparcie projektu ponad 1,6 mld euro. Międzynarodowemu konsorcjum prywatnych inwestorów i operatorów przewodzi francuska firma infrastrukturalna Meridiam.

Abdullah II wezwał europejskie i jordańskie przedsiębiorstwa do przekształcania możliwości inwestycyjnych w konkretne projekty. Przedstawiciele biznesu na konferencji wymienili wśród atutów Jordanii stabilność polityczną, położenie geograficzne, potencjał energetyki słonecznej oraz rozwój infrastruktury. Jednocześnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował w poprzednim roku wartość brutto długu publicznego i gwarantowanego przez państwo Jordanii na 109% PKB.

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