Na szczycie UE–Kanada w Montrealu Europejski Bank Inwestycyjny i Kanada podpisały umowę ramową, która otwiera możliwości przyszłych inwestycji w kanadyjskie minerały krytyczne. Strony omawiały również współpracę w dziedzinach obronności, superkomputerów i energetyki, informuje Politico Europe.

Inwestycje w wydobycie

Umowa ramowa nie przewiduje natychmiastowego finansowania konkretnych projektów. Ma jednak stworzyć warunki dla przyszłych inwestycji w wydobycie minerałów w Kanadzie oraz połączyć łańcuchy dostaw Kanady i Unii Europejskiej.

Chodzi w szczególności o lit, nikiel, kobalt i inne surowce krytyczne niezbędne do produkcji baterii, płytek drukowanych i półprzewodników. UE jest w dużej mierze uzależniona od Chin w dostawach takich materiałów.

Kanada i UE zadeklarowały również zamiar wzmocnienia współpracy w zakresie wydobycia, produkcji i przetwarzania minerałów krytycznych. W końcowym komunikacie nie wymieniono konkretnych państw, jednak kanadyjski minister obrony David McGuinty mówił w rozmowie z publikacją o dominacji Chin na światowym rynku tych zasobów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowy format partnerstwa

Premier Kanady Mark Carney poparł zaproponowane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen określenie nowego formatu partnerstwa jako członkostwa stowarzyszonego. Jak powiedział, w ciągu sześciu miesięcy strony mają określić treść, zakres i granice tego formatu.

Carney poinformował również, że planuje regularnie spotykać się z von der Leyen, aby oceniać postępy. W marcu Kolegium Komisarzy Europejskich ma przybyć do Kanady na spotkanie z kanadyjskimi odpowiednikami.

Osobno strony zobowiązały się przeprowadzić długoterminowe badanie wykonalności eksportu kanadyjskiego skroplonego gazu ziemnego do Europy przez wschodnie wybrzeże Kanady lub porty arktyczne. Znaczna część kanadyjskich zasobów ropy naftowej i gazu znajduje się w zachodniej prowincji Alberta.

Czytaj nas na