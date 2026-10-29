Unia Europejska i Kanada powołały Sojusz na rzecz Przyszłości podczas 21. szczytu UE–Kanada w Montrealu w Kanadzie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z zadowoleniem przyjął utworzenie nowego formatu współpracy, nazywając go wyjątkowym partnerstwem z bliskim sojusznikiem Unii Europejskiej spoza bloku.

Obszary współpracy

Według Merza nowa inicjatywa opiera się na wspólnych wartościach i głębokim zaufaniu między partnerami w obliczu rosnącej niepewności na świecie. Sojusz obejmie bezpieczeństwo i obronność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zrównoważony rozwój, a także kontakty międzyludzkie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niemiecki kanclerz oświadczył, że UE i Kanada dążą do zbudowania nowego strategicznego partnerstwa w celu ochrony i wzmocnienia dobrobytu oraz bezpieczeństwa gospodarczego swoich obywateli. O utworzeniu sojuszu informuje Anadolu Agency.

Uczestnicy szczytu

Unię Europejską na spotkaniu reprezentują przewodniczący Rady Europejskiej António Costa oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Stronie kanadyjskiej przewodzi premier Mark Carney. Szczyt w Montrealu odbywa się w czwartek i piątek.

Czytaj nas na