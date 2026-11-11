Unia Europejska i Katar przeprowadzą 3 grudnia w Dosze seminarium poświęcone technologiom obronnym i sztucznej inteligencji. Wydarzenie ma sprzyjać kontaktom między prywatnymi firmami sektora obronnego z UE i Kataru, a także, być może, z innych państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej.

Powiedział o tym ambasador UE w Katarze Antonino Maggiore w wywiadzie dla Euronews. Według niego Unia Europejska dąży do wzmocnienia współpracy obronnej z Katarem i państwami Zatoki, ponieważ bezpieczeństwo jest wspólnym interesem stron w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Współpraca przemysłów obronnych

Maggiore wymienił dwa główne cele: stworzenie platformy kontaktów między prywatnymi firmami obronnymi oraz przedstawienie Katarowi i państwom Rady Współpracy Zatoki Perskiej polityki UE dotyczącej wspólnego przemysłu obronnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

UE chce również opierać się na istniejących partnerstwach obronnych Kataru z poszczególnymi krajami europejskimi, w tym z Francją, Włochami, Hiszpanią i Niemcami. Seminarium da Komisji Europejskiej możliwość przedstawienia planów dotyczących wspólnego europejskiego przemysłu obronnego oraz omówienia możliwych partnerstw z krajami spoza UE.

Szczyt i szerszy program

Szczyt UE–Rada Współpracy Zatoki Perskiej, zaplanowany na 24 października, został przełożony z powodu napięć w regionie Zatoki. Według ambasadora nie zmienia to zamiaru stron, by wzmacniać relacje.

Maggiore powiedział również, że UE wspiera mediacyjne wysiłki Kataru między USA a Iranem i podziela stanowisko Dohy w sprawie wolności żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Wśród priorytetów na przyszły rok wymienił liberalizację reżimu wizowego dla obywateli Kataru oraz negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym.

Czytaj nas na