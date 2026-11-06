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Wiadomości Wokół świata

UE i USA planują wznowić dialog na temat Chin w grudniu — South China Morning Post

Fedir Krysztowski 06 listopada 2026 18:18
UE i USA planują wznowić dialog na temat Chin w grudniu — South China Morning Post

W Brukseli w Belgii Unia Europejska i Stany Zjednoczone planują wznowić dialog na temat Chin po dwuletniej przerwie. Spotkanie ma się odbyć w pierwszym tygodniu grudnia. Poinformował o tym South China Morning Post, powołując się na kilka osób zaznajomionych z przygotowaniami.

Wznowienie konsultacji

Według publikacji kanał konsultacji między UE a USA zatrzymał się po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Wznowienie kontaktów jest omawiane po tym, jak Waszyngton zwrócił się do UE.

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Format rozmów

Przed przerwą forum odbywało się regularnie. Wykorzystywano je do omawiania obszarów, w których Bruksela i Waszyngton miały wspólne obawy dotyczące Pekinu.

Bruksela planuje wznowić konsultacje przed końcem roku, mimo pogorszenia relacji transatlantyckich w czasie przerwy. Oczekiwane grudniowe spotkanie ma przywrócić stronom platformę do omawiania kwestii związanych z Chinami.

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