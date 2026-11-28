W trzecim kwartale 2026 roku deficyt handlu towarami Unii Europejskiej z państwami spoza bloku wyniósł 36 mld euro. Wartość importu do UE osiągnęła 730 mld euro, podczas gdy eksport wyniósł 694 mld euro, informuje Cyprus Mail, powołując się na dane Eurostatu.

Deficyt utrzymuje się przez cały rok

Trzeci kwartał był kolejnym okresem ujemnego salda handlowego UE: deficyt odnotowano w każdym kwartale 2026 roku. W porównaniu z kwietniem-czerwcem jego łączna wartość praktycznie się nie zmieniła.

Głównym czynnikiem ujemnego salda pozostawał deficyt w handlu produktami energetycznymi, który osiągnął 96,3 mld euro. UE odnotowała także deficyt w innych towarach przemysłowych — 12 mld euro — oraz w surowcach — 9,2 mld euro.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dynamika eksportu i importu

Nadwyżka w handlu produktami chemicznymi i powiązanymi z nimi towarami utrzymała się na poziomie 50,1 mld euro. Jednocześnie nadwyżka w kategorii maszyn i sprzętu transportowego zmniejszyła się o połowę w porównaniu z poprzednim trzymiesięcznym okresem.

Eksport towarów z UE w trzecim kwartale wzrósł o 1,8%, czyli o 12 mld euro, w porównaniu z poprzednim kwartałem. Import w tym samym okresie zwiększył się o 1,7%, czyli o 11,9 mld euro. Według publikacji spadek eksportu UE, który trwał od drugiego kwartału 2025 roku, zatrzymał się w pierwszym kwartale 2026 roku.

Czytaj nas na