Unia Europejska może zmniejszyć orientacyjny limit przewozu papierosów na własny użytek z innych państw UE z czterech kartonów do jednego — 200 papierosów. Jak informuje Der Spiegel, odpowiedni zapis znajduje się w dokumencie irlandzkiej prezydencji w Radzie UE, a ministrowie finansów państw Unii Europejskiej mogą go zatwierdzić w poniedziałek po południu.

Limit 200 papierosów

Obecnie do Niemiec można przywieźć z innego kraju UE do czterech kartonów papierosów na własne potrzeby. Część państw członkowskich opowiadała się za limitem 400 papierosów, inne — za 200. Zgodnie z dokumentem ma zostać ustalony właśnie limit 200 papierosów.

Jednocześnie państwa UE będą mogły złagodzić tę zasadę i ustalić wyższy limit. Nowe wymogi są częścią unijnej dyrektywy dotyczącej opodatkowania wyrobów tytoniowych. Państwa członkowskie mają wdrożyć jej przepisy do prawa krajowego w przyszłym roku, a zasady powinny wejść w życie na początku 2028 roku.

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Zmiany dotyczące e-papierosów

Dyrektywa przewiduje również nowe minimalne stawki opodatkowania papierosów i produktów do e-papierosów. Dla Niemiec nie będzie to miało skutków w zakresie stawek podatkowych, ponieważ już teraz przekraczają one proponowane poziomy minimalne.

Jednocześnie planuje się obniżyć ze 100 do 40 mililitrów dopuszczalną objętość płynów do e-papierosów, które można przywieźć z innych krajów UE. Szef niemieckiego stowarzyszenia Bündnis für Tabakfreien Genuss, Dustin Dahlmann, nazwał 40 mililitrów sprawiedliwą ilością na podróż i oświadczył, że niższy orientacyjny limit może ograniczyć duże zakupy za granicą wynikające z różnic podatkowych.

Według publikacji zaostrzenie ograniczeń może zmniejszyć liczbę papierosów przywożonych do Niemiec z Luksemburga, Austrii, Polski i Czech, gdzie są one tańsze. Przedstawiciele branży tytoniowej obawiają się jednocześnie, że może to pobudzić czarny rynek.

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