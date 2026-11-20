W Brukseli w Belgii Unia Europejska może powiązać zatwierdzenie pakietu ustaleń z Wielką Brytanią z odrębną umową o równym traktowaniu studentów z krajów UE w kwestii opłat za studia w brytyjskich placówkach edukacyjnych. Jak informuje Politico Europe, omawiana jest możliwość ustalenia opłat dla studentów z UE na poziomie stosowanym wobec studentów miejscowych.

Projekt oświadczenia Rady UE

W nocy przed 20 listopada negocjatorzy zakończyli prace nad ustaleniami w dziedzinie produktów rolno-spożywczych, handlu emisjami i wiz młodzieżowych, a także nad innymi zobowiązaniami dotyczącymi ściślejszej współpracy, które omawiano przez 18 miesięcy.

Jednocześnie w projekcie oświadczenia, z którym zapoznało się Politico Europe, wskazano, że Rada UE nie podejmie decyzji o podpisaniu umów dotyczących systemu handlu emisjami, przepisów sanitarnych i fitosanitarnych oraz wymiany młodzieżowej do czasu zakończenia negocjacji w sprawie dodatkowej umowy o równym traktowaniu w kwestii opłat za studia.

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Według dyplomaty UE oświadczenie planowano formalnie zatwierdzić w procedurze pisemnej rano 20 listopada. Inny dyplomata nazwał to wyraźnym sygnałem, że ustalenia są częścią jednego pakietu, zaznaczył jednak polityczne zobowiązanie do uregulowania kwestii opłat za studia.

Termin negocjacji

Same ustalenia ze szczytu nie zawierają prawnie wiążącego postanowienia, które bezpośrednio łączyłoby umowy dotyczące handlu i wymiany młodzieżowej z kwestią opłat za edukację. Jednak odrębne oświadczenie Rady UE, według publikacji, oznacza, że Unia Europejska może wstrzymać realizację tych umów w ramach własnych procedur, jeśli negocjacje nie zostaną zakończone.

Przedstawiciel UE oświadczył, że strony uzgodniły rozwiązanie tej kwestii w ciągu sześciu miesięcy. Odrzucił również twierdzenia, że Bruksela bierze Wielką Brytanię „jako zakładnika”.

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