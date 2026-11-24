Kraje Unii Europejskiej skłaniają się ku włączeniu samochodów elektrycznych produkowanych w Wielkiej Brytanii do programu Made in Europe, mającego chronić europejskich producentów aut przed tańszym importem z Chin. Dyskusja ministrów przemysłu jest zaplanowana na 3 grudnia w Brukseli w Belgii. Informuje o tym The Independent, powołując się na dyplomatów UE.

Warunki dostępu do wsparcia

Zgodnie z założeniami firmy będą musiały zapewnić określony udział europejskich komponentów w swoich produktach, aby kwalifikować się do unijnych subsydiów lub sprzedawać towary rządom i instytucjom bloku. Brytyjski rząd zabiega o to, by wymóg ten obejmował również samochody montowane w Wielkiej Brytanii.

Irlandia, która sprawuje rotacyjną prezydencję w UE, przedstawiła w poniedziałek państwom członkowskim zaktualizowaną propozycję. Przewiduje ona, że kryterium Made in Europe dotyczące montażu samochodów obejmie całą Europę, w tym Wielką Brytanię, Szwajcarię oraz państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego — Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

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Warunki dla innych krajów

W przypadku komponentów samochodowych do wykazu mogą potencjalnie zostać włączone także inne kraje, w tym Japonia lub Korea Południowa. Według dyplomatów ustępstwa dla państw spoza UE planuje się przyznawać na zasadzie wzajemności, jednak dokładna treść tej zasady nie została jeszcze uzgodniona.

Francja i Niemcy zaproponowały w ubiegłym miesiącu powiązanie udziału takich krajów z dostosowaniem do unijnych środków ochrony handlu, wśród których są cła na chińskie samochody elektryczne. Wielka Brytania niechętnie zgadza się na takie dostosowanie.

Kraje UE planują uzgodnić wspólne stanowisko kilka dni po dyskusji ministrów przemysłu 3 grudnia. Następnie przedstawiciele rządów mają prowadzić negocjacje z Parlamentem Europejskim, który planuje określić swoje stanowisko w połowie grudnia. Rozpoczęcie negocjacji jest oczekiwane nie wcześniej niż w styczniu.

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