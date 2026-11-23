W Brukseli w Belgii państwa UE i posłowie do Parlamentu Europejskiego po siedmiu godzinach negocjacji uzgodnili dwuletnie odroczenie stosowania przepisów dotyczących monitorowania i dalszego ograniczania emisji metanu dla importerów ropy i gazu. Wymogi, które miały zacząć obowiązywać w styczniu 2027 roku, mają teraz zostać wprowadzone w 2029 roku, informuje Politico.

Metan trafia do atmosfery między innymi w wyniku wycieków z rurociągów i odwiertów, a także w obiektach produkcyjnych paliw kopalnych. Według publikacji w okresie 20 lat gaz ten zatrzymuje do 86 razy więcej ciepła niż dwutlenek węgla przy tej samej masie.

Argumenty dotyczące dostaw

Przedstawiciele branży i ich sojusznicy w Waszyngtonie przekonywali część rządów i europosłów, że zastosowanie przepisów w planowanym terminie może spowodować zakłócenia w dostawach energii. W marcu Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ropy i Gazu przedstawiło badanie Wood Mackenzie, według którego ryzyko niezgodności z powodu nowych wymogów mogło dotyczyć do 87% importu ropy i 43% importu gazu ziemnego do UE.

Komisja Europejska nie zgadzała się z tą oceną. Jej urzędnicy uważali, że przepisy są wystarczająco jasne, a państwa członkowskie powoli przygotowywały się do ich wdrożenia. Jednocześnie inne badanie norweskiej firmy konsultingowej Rystad, finansowane przez Environmental Defense Fund, wykazało, że dostaw spełniających wymogi będzie więcej niż wystarczająco.

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Presja na Komisję Europejską

Jak informuje Politico, szefowie firm z sektora paliw kopalnych poruszali kwestię regulacji na dziesiątkach spotkań z wysokimi urzędnikami w Brukseli. Francuski TotalEnergies w szczególności lobbował za swoim stanowiskiem za pośrednictwem krajowych ministerstw. Amerykańscy urzędnicy również przyłączyli się do krytyki przepisów: ambasador USA przy UE Andrew Puzder wezwał do ich odroczenia, wskazując na ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego i cen.

W negocjacjach Komisja Europejska początkowo proponowała, by umożliwić państwom zawieszenie stosowania kar na trzy lata, a następnie — odroczenie przepisów o rok. Część europosłów centroprawicy i skrajnej prawicy nalegała na trzyletnie przesunięcie. Ostatecznie strony uzgodniły dwuletnią zwłokę.

Rzecznik Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ropy i Gazu Håkon Fonseca Nordang z zadowoleniem przyjął przerwę i oświadczył, że organizacja jest dumna ze swojej roli. Analityk rynku skroplonego gazu ziemnego Seb Kennedy uznał regulacje metanowe za mało prawdopodobne ograniczenie dostaw i zasugerował, że w 2029 roku dyskusja o gotowości do ich uruchomienia może się powtórzyć.

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