Unia Europejska nie będzie rozmawiać z Wielką Brytanią o jej długoterminowych relacjach z blokiem, dopóki brytyjski rząd nie zdecyduje, czy chce zmierzać do cofnięcia Brexitu. Źródła dyplomatyczne poinformowały o tym The Guardian.

Europejskie stolice również uważają, że seria oddzielnych szczytów dotyczących „resetu” relacji z Londynem się wyczerpuje. Jeden z dyplomatów oświadczył, że Bruksela oczekuje przede wszystkim od Wielkiej Brytanii jasności co do jej celów. Według niego premier Andy Burnham musi zyskać poparcie społeczne przed rozmowami na dużą skalę.

Szczyt w Brukseli

Oczekuje się, że wspólne oświadczenie po piątkowym szczycie w Brukseli zasygnalizuje dalsze rozmowy na temat udziału Wielkiej Brytanii w unijnych rynkach energii, nieregularnej migracji, a także ściślejszej współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Jednocześnie strony nadal uzgadniają tekst porozumienia. Zgodnie z projektem dokumentu, do którego dotarło wydanie, nie osiągnęły one porozumienia w sprawie żądania UE, aby Wielka Brytania dostosowała swoje działania do środków ochrony handlu stosowanych przez blok, w tym ceł na chińskie samochody elektryczne, w zamian za objęcie jej ustawodawstwem Made in Europe. Londyn nalega na łagodniejsze sformułowanie — dążenie do konsekwentnej ochrony łańcuchów dostaw na swoich rynkach oraz zapobiegania potencjalnemu obchodzeniu ograniczeń.

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Plany brytyjskiego rządu

Po szczycie Burnham ma, jak się oczekuje, w poniedziałek przedstawić swoje kolejne kroki oraz ideę ogólnokrajowej dyskusji na temat modelu bliższych relacji z UE. Według źródeł pełną listę możliwych wariantów — utrzymanie obecnego formatu, unia celna, jednolity rynek lub pełny powrót do Unii Europejskiej — może on przedstawić w grudniu wraz z 10-letnim planem.

Źródła poinformowały również, że rząd rozważa przeprowadzenie w 2027 roku trwającej rok ogólnokrajowej dyskusji z udziałem spotkań publicznych i zgromadzeń obywatelskich przed podjęciem decyzji przed kolejnymi wyborami.

Po uzgodnieniu pakietu „resetu” ma on zostać wdrożony poprzez ustawę o partnerstwie europejskim. Będzie ona obejmować porozumienia dotyczące żywności i rolnictwa, handlu emisjami oraz mobilności młodzieży. Dyplomaci UE oczekują, że strony uzgodnią kwotę około 100 tys. osób rocznie na pracę, podróże lub naukę na swoich terytoriach.

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