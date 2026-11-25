W Brukseli w Belgii Unia Europejska przełożyła na 15 grudnia posiedzenie, na którym ma zostać rozpatrzony wniosek Tesli o zatwierdzenie jej systemu wspomagania jazdy w całej wspólnocie. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na rzecznika Komisji Europejskiej.

Posiedzenie przełożono

Spotkanie Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych pierwotnie planowano na 1 grudnia, poinformował Reutersa holenderski regulator RDW. Ministerstwo transportu belgijskiego regionu Flandrii początkowo podało, że zostało ono przełożone na 7 grudnia, jednak Komisja Europejska wyjaśniła, że posiedzenie odbędzie się 15 grudnia.

Oczekiwano, że komitet może głosować nad systemem Tesli podczas grudniowego posiedzenia. Na dwóch poprzednich posiedzeniach nie przeprowadzono głosowania po tym, jak Niderlandy udzieliły systemowi wstępnego zatwierdzenia w kwietniu.

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Warunki zatwierdzenia w UE

Zatwierdzenie na poziomie całej Europy jest ważnym etapem dla Tesli we wdrażaniu tej technologii w Europie. Około tuzina krajów poszło w ślady Niderlandów, a Włochy stały się najludniejszym krajem, w którym rozpoczęto wdrażanie systemu.

Aby uzyskać zatwierdzenie na poziomie UE, decyzję musi poprzeć co najmniej 15 z 27 państw członkowskich, które łącznie reprezentują 65% ludności wspólnoty.

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