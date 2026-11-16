W Brukseli ministrowie spraw zagranicznych wszystkich 27 państw Unii Europejskiej poparli procedowanie propozycji umowy z Syrią. Ma ona otworzyć drogę do aktywniejszego handlu i bliższych więzi politycznych, informuje The National.

Projekt umowy z 2008 roku

Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas oświadczyła, że Unia Europejska dąży do istotnej aktualizacji relacji z Syrią. Według niej blok może podpisać tekst umowy stowarzyszeniowej przygotowany w 2008 roku za rządów Baszara al-Asada, a następnie przeprowadzić negocjacje w sprawie jego modernizacji.

Kallas zaznaczyła, że Syria potrzebuje inwestycji i udanego okresu przejściowego. Jak powiedziała, celem inicjatywy jest stworzenie ram dla handlu, dialogu politycznego i bliższej współpracy między Europą a Syrią. Według niej stabilna Syria leży w interesie Europy.

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Inwestycje i powrót uchodźców

Europejscy urzędnicy wymienili stabilność, handel i powrót syryjskich uchodźców do Syrii wśród priorytetów. Kallas, która we wrześniu odwiedziła Damaszek, powiedziała, że do powrotu ludzi potrzebne są odpowiednie warunki, a kraj wymaga znacznego wsparcia w odbudowie po wojnie domowej.

Komisarka UE ds. regionu śródziemnomorskiego Dubravka Šuica ma w tym tygodniu odwiedzić Damaszek, gdzie zaplanowano Forum Koordynacji Partnerstwa z Syrią. Równolegle w Jordanii przygotowywana jest konferencja inwestycyjna: rząd tego kraju planuje zaprezentować projekty o łącznej wartości 15 mld dolarów w dziedzinie infrastruktury portowej, dróg, kolei i centrów logistycznych.

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