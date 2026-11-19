W Brukseli w Belgii Unia Europejska potwierdziła swoje niezmienne poparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, nazywając go fundamentalną częścią międzynarodowego porządku opartego na zasadach. Na briefingu powiedział o tym rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand, informuje Anadolu Agency.

Stanowisko Unii Europejskiej

Według Wiganda UE popiera sprawiedliwość międzynarodową i globalny porządek oparty na zasadach. Zaznaczył, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie są łącznie największym donatorem finansowym systemu ONZ, a także wspierają program reform sekretarza generalnego organizacji.

Rzecznik podkreślił, że MTK jest fundamentalną częścią tego porządku.

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Deklaracja liderów

Wypowiedź Wiganda padła po wspólnej deklaracji pokojowej, którą prezydent USA Donald Trump, przewodniczący ChRL Xi Jinping oraz prezydent Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Władimir Putin opublikowali po 90-minutowym trójstronnym spotkaniu na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Chinach.

W deklaracji liderzy podkreślili znaczenie zgody państw i poszanowania immunitetu urzędników państwowych. Oświadczyli również, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie powinien nadużywać swojej jurysdykcji.

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